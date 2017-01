Un pui la amărâţi, un milion de euro la prieteni

Un pui la amărâți, un milion de euro la prieteni

„Ok, ne-ați arătat că sunt legale. Dar sunt morale aceste contracte între Primărie și partenerii dumneavoastră de afaceri?” l-a întrebat de două ori o jurnalistă de la Realitatea TV pe Radu Mazăre. Și de două ori, el a evitat să răspundă prin da sau nu la întrebarea simplă. A răspuns „Sunt perfecte”, referindu-se, evident, la satisfacerea tuturor exigențelor legale. Nu a răspuns nici măcar o dată „Sunt morale”, pentru că ar fi fost fals, iar absurditatea și nerușinarea ar fi fost resimțite de toți telespectatorii. Așa cum nici susținătorii săi nu spun că aceste contracte - prin care banii constănțenilor cumpără publicitate la Telegraf și TV Neptun - sunt în regulă, ci doar îl scuză pe primar prin presupuse alte realizări în favoarea constănțenilor. Cred că nimănui nu-i sunt străine fraze de genul „da, măi, fură, e șmecher, își bagă în buzunar, dar măcar a făcut și pentru oameni ceva”. De fapt, așa se grozăvește el, ca și alaltăseară la TV, „dau de mâncare la 50.000 de amărâți pe lună”. Sau, cum spunea, șmecher, cu luni în urmă, colegilor din PSD „dau de mâncare la babe… mă iau babele și mă aruncă în sus, ca pe fotbaliști”. Păi, cum dai tu de mâncare, măi… Mazăre… sau Bond, sau Capone, sau cum ți-o fi plăcând să te cheme pe ziua de azi? TU dai de mâncare sau NOI, ăștia care contribuim prin taxe la bugetul local? Tu dai - din banii noștri - firimituri la babe, iar prietenilor le dai - legal, firește, dar tot de la noi - milioanele de euro, contracte grase, ca să nu sufere pe criza asta, cum spunea prietenul Strutinski, acela care se plânge () că are o relație proastă cu tine. Proastă, proastă, dar tot încasează banul. De ce? Pentru că, declară Mazăre în direct la Realitatea TV, „Telegraful” este cel mai tare ziar din Constanța, după cum spune BRAT-ul (Biroul Român de Audit al Tirajelor). În realitate, singurul Telegraf auditat de BRAT este Telegraful de Prahova. Primărașul nostru drag a scăpat o minciunică, de dragul de a-și „perfecționa” încă un pic contractul de publicitate cu ziarul său de suflet. De fapt, nici un ziar din Constanța nu este auditat BRAT în momentul de față. Plecăm, totuși, de la premiza că Telegraful este primul ziar din Constanța, cu toate că nu este o informație documentată, pe baza căreia ar putea fi alcătuite acte oficiale și atribuite contracte. Dar sunt trei motive pentru care este plauzibilă: 1. este un ziar care are puncte de difuzare oriunde și-a dorit în acest oraș, în vreme ce difuzarea noastră este limitată chiar de autorități; 2. este ziarul care se face portavocea primarului și, în general, a administrației publice care se confundă cu clanul Mazăre, ceea ce pentru un agent economic care vrea să fie informat din timp ce taxe îi mai cad pe cap, de exemplu, este foarte important; 3. este alimentat cu bani publici, ceea ce în vreme de criză este un mare avantaj. Tot atât de adevărat este că ziarul Cuget Liber se situează pe locul imediat următor, ca audiență, după Telegraf. Totuși, banii de la Primărie pentru anunțuri publicitare se duc - tot primarul Radu Mazăre a zis, cu gurița lui - (pe lângă Telegraf), către Observator, Lider de opinie, Replica, România Liberă - ediția de Dobrogea toate fiind publicații cu audiență mult mai mică decât Cuget Liber. Explicația este la mintea cocoșului: Cuget Liber nu este subordonat editorial autorităților locale și nu a renunțat la poziția critică - absolut normală și profesională - față de clanul care conduce Constanța. Deci nu este considerat demn să transmită audienței sale (a doua ca mărime) anunțurile Primăriei. Iată dovada că publicitatea pe bani publici servește ca mijloc de a cumpăra bunăvoința presei și de a alimenta dependențele de administrația locală. Iată dovada IMORALITĂȚII acestor contracte. Nu vreau să se înțeleagă că am vrea (noi, Cuget Liber) publicitate pe bani publici. Ba chiar insist pe ideea că putem publica informații de interes public - în măsura în care acestea se pot constitui în știri și ne sunt furnizate la timp și corect - fără a solicita plata acestui serviciu, din simplul motiv că este unul dintre rolurile presei să informeze populația. Revenind de unde am plecat, la emisiunea de la Realitatea TV, prestația primarului Mazăre în dialog cu jurnaliștii pe care nu i-a cumpărat cu bani publici este sub orice critică. Certăreț, agitat, nepoliticos, râzând deplasat, îngânându-și interlocutorii cum nici adolescenții puberi de la școala de corecție cred că n-o mai fac, el s-a dovedit a fi… el însuși, cum a observat Andreea Pora de la Revista 22, făcând imposibil un dialog civilizat. Dincolo de morală (care-i este un concept străin, se pare), manifestările sale stranii, agresivitatea verbală, deghizările din ultima vreme, inclusiv în ofițer nazist, îmbrăcămintea stridentă, în toate culorile curcubeului, felul cum se dă în stambă în public, dansând la bustul gol - toate acestea mă fac să mă întreb dacă mai este sănătos la cap. Și dacă nu cumva va scăpa pe motiv de boală psihică de orice acuzații ar reuși să dovedească procurorii în privința sa.