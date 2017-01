Un bugetar se legăna…

…și salariu și-l lua. Și pentru că nu făcea nimic, a mai venit un bugetar. 1,3 milioane! Cum este posibil ca Franța și Germania, doi elefanți economici ai Europei, să aibă mai puțini bugetari decât furnica România? Răspunsul este simplu - sunt niște națiuni sterile, cu oameni înstrăinați unul de celălalt, reduși la stadiul de rotiță în angrenajul unei portocale mecanice. Noi, în schimb, ne-avem ca frații! Când ajunge cineva șef/semi-șef/pseudo-șef, el/ea nu-și uită familia și, începând cu dimineața zilei următoare, angajează soția/soțul, verii primari, nepoții și finii, ridicând astfel numărul total al bugetarilor care nu fac nimic (pentru că nu vor și, în special, pentru că nu știu să facă ceva). Cumetria nu este însă cea mai gravă maladie a sistemului bugetar românesc. Structurarea sistemului este deficitară, căci seamănă cu o schemă generată artificial de un calculator cu procesor care suferă de ADHD. Avem un Inspectorat Teritorial de Muncă. E în regulă. Dar avem și o Direcție de Muncă. Alți oameni, alte salarii, alte cheltuieli. Avem o Casă de Sănătate, pe lângă care mai funcționează și niște Direcții și Comisariate. Și mai mulți oameni. Până la urmă, poate că sistemul cumetriilor este necesar ca să acoperim cumva toate aceste posturi. Așa se generează o situație de genul celei din Consiliul Județean Constanța, în care unii „angajați” sunt plătiți lună de lună din banii noștri, deși nu fac absolut nimic. Acum, bugetarilor li se taie din salarii. Proteste, nemulțumiri, dar departe de magnitudinea celor din Grecia. De ce? Păi, doar ce-am zis că ne-avem ca frații. Pe politicieni îi privim cumva cu admirație ascunsă - „Bravo lui, a furat, s-a descurcat”. Lasă că fac câte ceva și pentru noi, ne re-re-re-asfaltează un drum, ne mai vopsesc o bancă, ne mai dau un pui. Cum naiba să ieșim să-i călcăm în picioare de 1 mai, în week-end? Astea sunt zile libere, în care ne cheltuim salariile pe mici și bere și ne întâlnim ca să ne plângem de milă, că doar e grea viața asta. Uitați un exemplu, ca să nu credeți că vorbesc prostii. Pe site-ul Cuget Liber, vineri 7 mai, la ora 15, materialul „Toate salariile bugetarilor se reduc cu 25%, toate pensiile și ajutoarele de șomaj scad cu 15%” este pe locul patru în topul vizualizărilor. Asta este problema națiunii, subiectul zero, comentat în autobuz, în parc, la benzinărie și la coadă la supermarket. Imediat sub el, la o distanță extrem de mică, găsim un material cu titlul „Trucuri pentru reușita fripturilor la grătar” - NO COMMENT. N-ar mai trebui să ne mire faptul că vin străini în țară și ne acuză că o ducem mai bine decât credem. Eh, ipocrit din vest ce ești! Tu, cu un salariu de 2.000 euro pe săptămână, vii aici și mă acuzi pe mine că aș avea o viață bună? Păi măi, culturalizatorule, când oi trăi și tu cu 12 milioane pe lună… Cât ați zis că face, doamnă? 347 lei pentru carne și bere? Nicio problemă! Dă-i dracu’ de bani.