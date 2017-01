Un 10 pentru lucrarea „s-a“

Pe măsură ce elevii pun tot mai rar mâna pe o carte, iar Internetul câștigă tot mai mult teren, notele la examene cresc. O simplă dictare și mulți ar pica testul. Foarte mulți adolescenți scriu greșit și nu de puține ori folosesc aiurea cratima, nu articulează corect sau pun virgulă între subiect și predicat. În schimb, au note foarte mari la examene. La fiecare sfârșit de an școlar, când văd afișate notele elevilor, nu pot să nu-mi aduc aminte cât de greu se obținea un 9 la limba și literatura română. Aveam olimpiade câștigate, stăteam cu orele în bibliotecă pentru un comentariu. Examenul era însă examen. Emoții la treapta I, emoții și mai mari la treapta a II-a, iar BAC-ul nu era doar un test înainte de facultate. Profesorii erau foarte exigenți. Am prieteni care și acum mai au coșma-ruri că nu iau BAC-ul. Puțini copii mai știu să învețe și puțini dascăli mai știu să evalueze o lucrare. Anul acesta, „buba” care a copt la fiecare examen național părea să se spargă. Un profesor de limba și literatura română a făcut public faptul că mai multe lucrări sunt identice. DNA-ul s-a făcut că ia la corectat lucrările dar, în scurt timp, totul va fi dat uitării. Pentru că nu se vrea! Părinților și profesorilor le place să trăiască în minciună. Părinții plătesc pentru loaze, iar profesorii se mulțumesc cu bucatele de la protocol sau cu o mică sumă de bani. Lucrurile au degenerat la scurt timp după ’89. De la an la an, școlile scot semianalfabeți pe bandă rulantă și mă întreb până unde se poate merge? Aflu că la Suceava sunt numai copii model: nimeni n-a copiat, s-au luat numai note mari și acolo este matrița de intelectuali. Promovabilitatea este de 98%. La coada listei se află Buzăul, unde promovabilitatea a fost de 68%. Același sistem de învățământ și o atât de mare diferență. Cum vă explicați asta? Înclin să cred că adevărul este la Buzău și nu la Suceava. Inspectorii de la Buzău s-au sesizat și au cerut măsuri drastice. Cred că, mai degrabă, ar trebui să se facă o anchetă în județele cu promovabilitate mare. Acolo este problema: la Suceava, la Constanța… Prin tot acest scandal, ministrul Educației, Adomniței, a trecut legat la ochi și în urechi și-a turnat ceară ca să nu audă cântecul de lebădă al învățământului românesc. De pe site-ul ministerului, Adormiței asigură fiecare părinte, elev și profesor că „reprezentanții ministerului vor continua investiția în cea mai importantă resursă a României, așa cum cred cu tărie că sunteți, deopotrivă, toți”. Ca părinte nu mă simt deloc în siguranță când văd că, în loc să ia măsuri după ce i s-au prezentat dovezi clare de copiat, ministrul ne urează vacanță plăcută.