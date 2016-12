Tusac îşi etalează talentele

Tusac își etalează talentele

Dacă părăsim pentru o scurtă perioadă de timp Constanța-cubaneză a lui Mazăre, avem toate șansele să pătrundem în Vestul Sălbatic al lui Tusac de la Mangalia. După modelul lui Fidel Castro de la Constanța, acest J.R. de la Mangalia râvnește la „show-ul total” în fața electoratului, în timp ce municipiul de-abia își trăiește viața de pe o zi pe alta. Ca o fântână de idei „care este”, a adus palmieri de zeci de mii de euro (care mor pe sezon pentru că nu sunt în mediul lor) și vrea Western Park la Mangalia. Sâmbătă seara însă, am văzut că s-a despărțit de urmașii lui Winnetou, de Ultimul Mohican, de ranch-ul său și Dallas și s-a înscris într-o aventură teatrală, la Gala Tânărului Actor HOP. Evident, strict pentru decernarea premiilor. Și-a păstrat totuși silueta de cowboy...într-o cămașă neagră cu picățele albe și sacou alb. Bibelou. Mi-a lovit retina. Mihai Claudiu Tusac trebuia să înmâneze premiul publicului, la secțiunea „Individual”. A urmat savurarea spectacolului din momentul în care a început să se miște „cu talent” de pe scaun și a făcut primii pași spre scenă și până și-a încheiat speech-ul cu cea mai „talentată” replică. Cu o încordare de voință, ne-a vorbit pe scurt despre criza economică și despre efectele sale, ținând cont de toate reducerile pe care trebuie să le suportăm, dar și despre tradiția Galei HOP. Și în acest vârtej de cuvinte, cu vocea mieroasă, zburând cu gesturi exaltate spre infinite perspective, a dat frâu liber idealurilor sale în expresii „strălucite”: în ciuda tuturor dificultăților financiare întâmpinate, trebuie să continuăm să mergem în toate teatrele, pe toate scenele, și „să ne etalăm talentele!”. Nu este deloc greu să fii sincer. Și nu i-a fost greu nici edilului să se includă în categoria „talentaților”. Are valoare, are talent! Îndrăznește cineva să facă talente? Concluzia „care este”: în această perioadă de criză, trebuie să fim alături de talentatul primar de la Mangalia pentru că merită și trebuie „să ne etalăm talentele”!