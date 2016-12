Tumoarea care te ridică în sondaje

Metodă de succes în politică: se ia un medic de la centru, se aduce în provincie, în cazul nostru la Constanța, acolo unde te poți evidenția printre halatele albe deja cunoscute de toată lumea. Vii și faci operații, banale uneori, dar, ajutat de presă în urma unei campanii furibunde, lumea aude de tine. Bolnavii se uită la tine ca la un zeu, lăsându-ți pe mână ultima șansă la viață. Pentru tine se înființează o clinică. Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Constanța luptă pentru ca tu să rămâi un zeu printre muritorii de rând. Odată imaginea făcută, intri în politică pe listele PSD și ești trimis în lupta pentru Senat. Ați ghicit personajul? Este prof. univ. dr. Mircea Pătruț. Pe ce și-a clădit imaginea medicul? „Tumori gigant”. „Dr. Pătruț a operat o tumoare gigant de 40 de kilograme!”, „Dr. Pătruț a operat o tumoare gigant de 50 de kilograme”, „Tumoare de 40 de centimetri” - titrau ziarele. Informațiile erau contradictorii. Colegii săi de breaslă constănțeni au început să murmure pe la colțuri, evident, fără a avea bărbăția să o spună în gura mare: „Tumorile sunt doar de câteva sute de grame”, iar intervențiile chirurgicale pe care Pătruț le-a făcut „în premieră” se fac de mult timp în Spitalul Județean Constanța. Evident, colegii sunt invidioși pe realizările dr. Pătruț! Am decis să nu mai dau crezare nici unei părți și să scriu doar pe baza datelor oficiale. Drept pentru care, dorind să informez corect opinia publică, am solicitat de la Spitalul Județean Constanța informații oficiale în legătură cu greutatea tumorilor extirpate. Mi s-a părut un gest de bun simț să cer actele de la Secția de Anatomie Patologică, acolo unde ajung tumorile pentru analize ulterioare. Evident, trebuie să se consemneze pe undeva greutatea și întinderea tumorii. Numai că, surpriză, cererea mea a stârnit o reacție cel puțin bizară. „E o mare realizare faptul că dr. Pătruț a venit la Constanța”, mi s-a spus. Așa e, n-am negat asta niciodată. Dar eu am întrebat altceva. Și întrebările au rămas fără răspuns de aproape jumătate de an. „Să vedem dacă sunt informații de interes public”, primesc, recent, răspuns din partea reprezentanților spitalului. Păi dacă dr. Pătruț a ieșit în toate ziarele și pe sticla televiziunilor și a vorbit de greutatea tumorilor gigant, de ce n-ar fi informații de interes public? De ce nu l-au avertizat reprezentanții spitalului pe dr. Pătruț că nu-s informații de interes public? Sau numai datele precise de la Anatomie Patologică sunt secrete, căci nu s-ar potrivi cu declarațiile hiperbolizate pentru uzul presei și al opiniei publice? Poate greșim (în lipsa informațiilor care ne-au fost refuzate), dar nu am putut găsi altă explicație pentru rezerva autorităților sanitare de a da pu-blicității ADEVĂRUL.