Tu câţi ai călcat azi?

Tu câți ai călcat azi?

Taximetriștii din Timișoara și prietenii tânărului ucis marți seara de către un Ferrari au mărșăluit în semn de protest față de vitezomani și pentru a pune presiune pe autorități, astfel încât acestea să nu-l găsească vinovat tot pe mort, cum se întâmplă de regulă. Bine, nu știu dacă taximetriștii erau cei mai potriviți pentru a cere respectarea legii, însă totul are un început. Dar vin și întreb: poți civiliza grămada de tâmpiți de pe drumurile patriei doar printr-un protest? Bănuiesc că proprietarii căruțelor care ating suta în maxim 5-6 secunde își râd în barbă la auzul unei asemenea știri, după care urcă la volan și îi dau „blană”, privind disprețuitori la orice mașină sub 200 de cai... sper că am nimerit herghelia, nu prea mă pricep la motoare. Mai înțeleg că ucigașul din culpă de la Timișoara este fost doctor și actual prosper om de afaceri. De prisos să mă mai întreb dacă Jurământul lui Hipocrate rezonează încă în țeasta individului. Evident, următorul pas după achiziționarea unui superbolid este să-l „uzi”. Numai că rasa asta specială de ipochimeni a decis că tradiționalul șpriț nu mai înseamnă mare lucru: e mai cool să zbori cu 180 la oră prin oraș în căutarea unuia pe care să-l răzuiești de pe asfalt sau trotuar. Din păcate, să nu ne așteptăm să le vină mintea la cap băiețașilor. Prea mulți criminali pe patru roți au rămas pe dinafara pușcăriilor, dând apă la moară oricui are destule lovele să-și cumpere libertatea. S-a dovedit în dureros de multe cazuri că poți achiziționa reprezentanți ai autorităților la pachet, ca la hipermarket: „Cumpărați astăzi un polițist sau procuror și primiți cadou un expert tehnic!”. În concluzie, până se rezolvă cumva criza asta de bun simț din România, pietonii să facă bine să-și cumpere căști de protecție, costume blindate și să circule numai prin copaci.