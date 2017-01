Ţeapă previzibilă

Țeapă previzibilă

Eu nu cred în locuințele ieftine pentru tineri, sunt convinsă că, într-un fel sau altul, își vor lua țeapă. Da, hai, înjurați-mă, cobesc, sunt rău-voitoare, nu țin cu bieții tineri cărora li s-a oferit (ah!) o speranță. Acum o vreme aveam ceva cu babele care se înghesuiau la pomană de la „mânca-l-ar mama”, acum am și cu tinerii, nimic nu mă poate mulțumi, nu-i așa? Ori constructorii vor folosi materiale proaste și ieftine, pentru a se încadra în prețul mic, ori apartamentele vor avea un preț final mult mai mare decât cel vehiculat acum, preelectoral, din cauza, evident, a creșterii prețurilor materialelor de construcție, a crizei mondiale și naționale, pretexte se vor găsi destule. Doar n-ar fi prima licitație câștigată la un preț mic, dar corectat apoi, „din motive obiective”. Ar mai fi varianta abandonării proiectului din lipsă de fonduri sau din cauză că unii constructori se vor fi retras, vor fi renunțat, vor fi dat faliment și își vor fi înființat alte societăți. Evident, alții vor fi de vină, poate Băsescu, poate șarlele de procurori, poate „proasta” de Sulfina Barbu…, primarul nostru își alege și torpilează eficient țapii ispășitori. Zic că nu cred în proiect pentru că această administrație locală, de când e Mazăre în frunte, nu a făcut nimic durabil, pentru viitor și pentru progres. A turnat asfalt peste un sistem de canalizare cu mari probleme, vechi de 50 de ani. Dă pomeni bătrânilor, în loc să le facă aziluri în care să-și poată petrece decent, poate chiar confortabil, zilele. Aruncă praf în ochii părinților cu două - trei meschine părculețe de joacă (cel mai mare așezat, strategic, lângă grădinița de casă a clanului), fără să-i dea prin cap să facă terenuri de sport sau vreo piscină, unde copiii, adolescenții, tinerii sau chiar adulții să-și poată petrece timpul liber cu folos, nu doar alunecând pe tobogane - unii sau amorțind pe băncuțe - ceilalți. A lăsat de izbeliște Constanța, mai ales Peninsula, și a cosmetizat Mamaia, aglomerând-o incalificabil și trântind o telegondolă și câteva fântâni. A transformat trotuarele în parcări, fără să facă sau să încurajeze construcția vreunei parcări subterane sau supraetajate. A desființat mijlocul de transport ecologic, împuțind orașul cu din ce în ce mai multe gaze de eșapament. A stricat parcuri, dar a montat bărcuțe ornamentale la intrările în oraș. Nu a făcut nimic în direcția colectării selective a gunoiului, dar, pe alocuri, a montat niște cuști fără sens care prezervă mizeria în jurul tomberoanelor. A pus sumedenie de plante prin tot orașul, înainte de alegerile locale, dar le-a lăsat să se usuce după. A lăsat baltă problema câinilor vagabonzi, spunând, simplu, că nu poate fi rezolvată. Construcția de apartamente este treabă serioasă și de substanță, nu pot să cred că primarul care se dă cu zmeul s-ar putea dezice de apetența lui pentru superficial, pentru aparențe și ar rezolva o problemă cu adevărat importantă. Nici n-ar fi prima dată când nu s-ar ține de cuvânt; am arătat, cu alte ocazii, puzderie de promisiuni uitate după cele două scrutine care l-au legitimat în funcție. Dar proiectul apartamentelor ieftine pentru tineri este cea mai bună momeală electorală de care am auzit eu vreodată și antrenează o sumedenie de evenimente și informații care au potențial de mediatizare. Am luat hotărârea să le trecem sub tăcere. Mi-am amintit de Caritas și de felul în care s-a compromis Tatulici făcând reclamă unui sistem care, la un moment dat, s-a prăbușit, îngropând dorințele de înavuțire și economiile multora. Poate chiar mai interesant de menționat în context ar fi celebrul - pe vremuri, după revoluție - caz „Vila”, care, în același mod, cu promisiunea unor case ieftine și frumoase, a declanșat mari tragedii în Constanța, printre aceia care, la fel ca acum, și-au investit speranțe și bani. Poate totul sună bine, în acest moment, înaintea alegerilor parlamentare, dar, ca orice idee clocită în Constanța, totul poate merge prost, la un moment dat. Păcat de speranțele și de voturile ce vor fi fost irosite.