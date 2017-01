Taxa-ne-aţi...

Taxa-ne-ați...

Ce Kosovo, ce autonomie, ce secui, neică! Uite aici știre: Forumul Economic Mondial zice că plătim cele mai multe taxe, vreo 420 de bucăți, ceea ce ne face campioni. Europeni. Măcar aici, dacă la fotbal nu prea avem șanse... După ce că plătim taxa de drum de două ori (o dată în prețul benzinei, a doua în costul rovignetei), după ce că am ajuns de râsul curcilor cu bălăria numită taxa auto, după ce că aproape jumătate din salariul brut se duce la stat prin diverse conducte, iată că apar și impozitele pe primele acordate de angajatori, pe ajutoarele de înmormântare, pe cadourile primite de 1 iunie în numele copiilor sau de Crăciun. Nu prea am treabă cu termeni precum lărgirea bazei de impozitare, dar înțeleg că manevra dregătorului Păcuraru a avut drept scop primo - clarificări referitoare la veniturile pentru care se plătesc contribuții la bugetul asigurărilor sociale și secundo - pentru a face rost de banii necesari majorării pensiilor. Așadar, pe lângă cele 400 și ceva de piei luate de pe noi, actualii guvernanți ne mai jupoaie de câteva, numai pentru a-și acoperi promisiunile electorale. Vorba ceea, miroase a alegeri, cu toate că doctrina liberală nu prea se pupă cu măsurile de protecție socială cu iz social-democrat. Dar ce-are a face, că Păcuraru și alți troglodiți nu dau de la ei. E mai bine să bage 29% impozit pe minutele vorbite de mine la telefon în plus peste ce mi-a dat Cugetul, de parcă stă careva să mă verifice cât am stat la taclale cu bunică-mea, în interes personal, și cât în interes de serviciu. Să-și pună el, Păcuraru, impozit pe vodca de protocol pe care-o suge la ocazii, în interes personal! Băieții ăștia chiar nu au auzit că nu trebuie să-i dai românului cât poate duce. Au mai făcut și alții chestia asta și au sfârșit ciuruiți la Târgoviște.