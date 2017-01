Taxă de privit către Mazăre

Cu ceva vreme în urmă, primarul anunța, în cadrul unei conferințe de presă, că a făcut un sondaj printre constănțeni pentru a le afla părerile în legătură cu anumite probleme. De fapt, principala întrebare, am dedus noi, căci nu am aflat rezultatele sondajului, se referea la construcția de locuințe, Mazăre urmărind să-și calibreze campania pentru un nou mandat în funcție de prioritățile oamenilor. O altă chestiune în care primarul se hotărâse să chestioneze populația era scoaterea șinelor de tramvai. „Păi cum, i-ați întrebat acum, după ce le-ați scos?” a sunat întrebarea mea. „Da”, mi-a răspuns senin. „Și dacă spunea lumea că nu ați făcut bine, le montați înapoi?”, a venit, logic, continuarea. Iar primarul mi-a confirmat: „Da, le puneam înapoi”. „Și nu era mai bine dacă îi întrebați înainte?”, l-am stresat în continuare, dar nu m-a mai băgat în seamă, îl plictisise dialogul. Rău nu este că a consultat populația, rău este că a consultat-o la final, presat de scăderea procentelor. Rău este că oricum nu va ține cont de rezultatele sondajului dacă se va vedea reales. Timp de două mandate, pe Mazăre l-a durut la bască de ce își doresc constănțenii pentru orașul lor. Ei nu au avut decât misiunea de a plăti taxele și de a umple visteria locală, primarul însărcinându-se cu golirea ei. În rarele momente când ne onora cu prezența, ni se adresa, ironic, „voi, localnicii”, iar locul de muncă și-l vizita rar, aproape deloc vara, când era cu zmeul pe lac, sporadic iarna, când prefera meleaguri mai calde. O mare durere a constănțenilor a fost că li s-a interzis accesul la primarul lor, fiind arhicunoscut că Mazăre nu acordă audiențe. De aceea, habar nu are și nici nu-i pasă ce vor oamenii pentru orașul lor. L-am auzit o dată, la o emisiune radiofonică, recomandându-le doritorilor care-l tot sunau în direct să-l aștepte în fața Primăriei pe la 10, când vine el la serviciu. Adică să stea ca niște milogi pe treptele instituției publice pentru a-l aștepta (de pomană) pe marele Prinț al urbei, care nici măcar nu se trezește la ora 10, darămite să vină la serviciu! Să-l aștepte în picioare, ore întregi, pe acela pe care l-au votat și care este plătit din banii lor de impozite ca să le rezolve problemele! Nu sală de așteptare, nu programare civilizată, nu un scaun pe care să se așeze în timp ce alesul lor să-i privească în ochi și să-i asculte atent, așa cum au dreptul să pretindă. Mă mir că nu le-a impus și o taxă pe care să o plătească pentru a-și îndrepta o privire către „domnitorul” Constanței. Revoltător! Mi-l imaginez pe Mazăre sosind la Primărie pe la 12, scoborându-se relaxat din mașina de epocă, văzându-se asaltat de constănțenii care așteaptă de la 10, făcându-se că-i ascultă timp de două minute, răspunzându-le iritat, căutând hibele din pretențiile lor, apoi profitând de o vorbă mai supărată a omului cu probleme, acela cu nervii întinși și purtat de colo-colo de autorități, ca să se enerveze rău („Dacă mă luați așa, eu nu mai discut cu dumneavoastră!”) și să se năpustească în Primărie, lăsând în urmă grupul de contribuabili care au avut tupeul să-l deranjeze. Lipsa de comunicare a dat naștere nepotrivirii dintre prioritățile constănțenilor și cele ale primarului. Noi trăim în Constanța, avem anumite probleme pe care le vrem rezolvate, el trăiește în Mamaia, ca un bogătan, are câteva afaceri legate de turism, deci cu totul alte probleme și doleanțe. Doar că, atâta vreme cât se folosește de banul public pentru a-și satisface fanteziile, având la degetul mic un întreg consiliu municipal care numai pe alegători nu-i reprezintă, nepotrivirea asta între problemele lui și ale noastre devine cu totul imorală. E ca și cum un străin ți-ar veni în casă și ți-ar spune că ai nevoie de o plasmă de o sută de milioane, când tu abia ai economisit bani să-ți plătești întreținerea. Dar nu-i nimic, te îndrumă el să faci un împrumut și te silește să cumperi plasma, că dă bine, poți să te dai mare când îți vin musafiri. În ce privește responsabilitatea, străinul e rău intenționat, de acord, dar de vină ești tu, că l-ai lăsat să-ți intre în casă și să ia hotărâri în locul tău!