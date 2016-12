Sunt… siderat

Căutările sugerate de Google mă amuză cel mai tare. Scrieți „Sunt” și veți vedea o imagine de ansamblu a utilizatorului român de internet. Sunt… însărcinată (537.000 de rezultate), gravidă (213.000), grasă (173.000), virgin (880.000 de rezultate), șofer pe camion (185.000). Alegeți apoi o literă. D, spre exemplu. Scrieți „Sunt d”. Ce găsim? Sunt… deprimată (48.800), deprimat (61.200), disperată (400.000). Și-ncă una. „Sunt g” - geloasă (190.000), grasă (173.000), gravidă sau nu (422.000). Nu, Google nu este mai misogin de fel, dar se pare că bărbații nu au prea multe probleme existențiale. SAU, dacă au, nu dau fuga pe cine știe ce site, ca să iasă din depresie la vederea altor forumiste triste. La polul opus, avem căutările cu „Nu sunt”. Aflăm că românii nu sunt ce par a fi (5,7 milioane!!!), perfecți (de fapt, perfecte - 858.000) și nici prințese (635.000). Din cei ce nu sunt ce par a fi, vreo nu știu exact câți îl căutau pe Minulescu, deci ajustați corespunzător rezultatul. Ce concluzii putem să tragem? Unu: câteva sute de mii de femei au rămas însărcinate fără să vrea. Mă gândesc că dacă ar fi vrut să facă un copil, nu mai dădeau fuga la Google ca să caute soluții. În același timp, 880.000 de masculi sunt virgini, ceea ce înseamnă că există alte câteva sute de mii care le-au lăsat gravide pe fetele de la începutul paragrafului. Ei, probabil, sunt cei care au scris ulterior pe Google că sunt „deprimați”. Doi: dacă scrii „sunt virgină”, motorul de căutare nu îți mai sugerează nimic. Este o explicație bună pentru numărul mare de căutări cu „sunt gravidă”. Trei: internetul este un loc dezolant. Intru pe Twitter, să văd și eu ce și cum. Primul meu „ciripit”: „Sunt vesel”. Nimic. Trec vreo două zile și mai „twitteresc” o dată: „Sunt deprimat”. Peste vreo două ore am deja 37 de „followers”, printre care și City Park Mall Constanța (Hi hi! Hi!). Patru: înarmat cu aceste cunoștințe, îmi fac un cont pe Facebook, altă mare lume virtuală cu viață d-asta socială. Adăugă-l pe X, adaugă-l pe Y. Uite-o și pe Brenda, e prietenă cu același X, poate ar vrea să fiți prieteni. OK. Adaug-o și pe Brenda. Brenda a respins cererea ta de prietenie! O.O Deci, Brenda, cum Dumnezeul pixelului login-ului mamei ei de viață îți permiți să mă respingi, în condițiile în care sunt șanse uriașe (matematic dovedită treaba) să fii o grasă deprimată și gravidă??? Poate sunt eu prost (peste 2,5 milioane de căutări, deci mari șanse). Poate mă înșel. Cu toții ne mai înșelăm câteodată, cu excepția lui Columbo.