Spirite de glumă

Fascinant cum știu politicienii noștri să o dea pe glumă, indiferent ce s-ar întâmpla în România! Spirituali ca de obicei! Pare că treaba cu pălinca și caltaboșii pe post de șpagă le-a fost servită exact pentru a le prilejui minunate butade, pentru a-i face să se desfășoare în plenitudinea inteligenței polemice care-i caracterizează. În condițiile în care, de la aderarea la Uniunea Europeană, România a arătat ce poate, adică mai nimic, nu știu cum le mai vine a râde. Ce rost au hohotele democraților pe seama liberalilor care (a câta oară?!) au dat cu bâta-n baltă? Simpaticul Boc se bucura, de la tribuna adunării electorale din Iași, de marea popularitate pe care i-o dovedea buna dispoziție din sală, uitând probabil, pe moment, că rămâne o fantoșă de președinte, vremelnic înfiptă în fruntea democraților pentru ca, prin el, să se scurgă în partid înțelepciunea guru-ului de la Cotroceni. Ce-i de râs, că doar suntem cu toții în același rahat, caltaboșul și țuica sunt monedă națională, iar clauza de salvgardare sau alte acțiuni drastice pe care UE, pierzându-și răbdarea, le-ar putea începe împotriva țării noastre ne-ar lovi la fel de rău pe toți. Întârzierile de la nivelul Ministerului Agriculturii nu se pot „datora" doar ultimului ministru, iar politicienii care au avut reprezentanți în guvernarea post-aderare ar putea să aibă puțin bun simț și să-și bage spiritele într-un loc. Poate li se pare lor amuzant, că doar sunt obișnuiți cu plocoanele primite de Paști și de Crăciun, pentru captarea bunăvoinței. Atunci când se pun ziariștii la pândă lângă ministere, să vadă ce iese din portbagajele private și intră în portbagajele oficiale, iar singura preocupare a paznicilor este de a dejuca filmările clandestine. Ha, ha, pe ăștia i-au prins, pe noi, nu! Iar cel mai haios „spirit de glumă", din acelea care, odată emise, se întorc să te bată pe umăr, mi s-a părut al unui venerabil reprezentant al PC (partidul ăsta chiar există?), care, dorind să fie ucigător de sarcastic la adresa taberei ce-l are în frunte pe dușmanul Voiculescului, a spus, chiar în finalul unei emisiuni televizate, că preferă să-i mănânce caltaboșul lui Remeș!!! Poftă bună, așadar…