Spaima mârlanilor din trafic

Nu știu de ce, dar întreaga presă, centrală și locală, cât și societatea civilă se arată oripilată de proiectul noului Cod Rutier, aflat pe masa Consiliului Interministerial de Siguranță Rutieră. Și nu înțeleg de ce. Este clar că actuala legislație rutieră este apă de ploaie în calea bolizilor și șmecherașilor care transformă șoselele României în adevărate cavouri. Cei care au sărit imediat ca arși când au citit că noul cod poate băga la răcoare, pentru 24 de ore, șoferul care a depășit dublul vitezei legale, adică a mers cu 100 km/h în oraș sau 200 km/h pe drumurile naționale, este clar că habar nu au că, anual, mii de români nevinovați își găsesc sfârșitul în accidente rutiere provocate de viteză. Vi se pare puțin? De ce individul care gonește cu 100 km la oră prin centrul orașului, pentru că așa vrea el, să nu facă pușcărie? Credeți că nu prezintă pericol public? Sau e mai bine să fie tras la răspundere doar după ce a băgat la doi metri sub pământ câțiva amărâți, pe care neșansa i-a împins la ora aceea pe stradă sau pe trotuar? Atunci gândiți-vă de două ori când puneți piciorul pe trecerea de pietoni, pentru că la viteza asta șoferul respectiv nu are nicio șansă să vă observe la timp pentru a opri și nici voi nu îl veți vedea. Decât, Doamne ferește, atunci când va fi prea târziu. Nu înțeleg de ce atât societatea civilă, cât și mass-media se arată îngrijorate că șmecherii ăștia vor putea intra în arest? De ce aruncă fumigene de genul că șoferii vor sta cu sabia deasupra capului și cu zăngănitul de cătușe la urechi? Eu sunt șofer și m-aș bucura și m-aș simți mai în siguranță pe stradă dacă aș ști că legea și instituțiile statului mă protejează de asemenea mârlani. Cei care respectă legea, care respectă viața lor și a celorlalți din jur, nu au de ce să se teamă. În schimb, există o categorie de așa-ziși șoferi care au toate motivele să se uite cu îngrijorare spre proiectul noului Cod Rutier. Pot fi recunoscuți prin mașinile scumpe și foarte puternice, după tona de gel care le lucește slinos prin păr, după ochelarii de soare cât fața, purtați inclusiv pe timp de noapte, după eleganța cu care scuipă semințe și aruncă mucurile de țigări pe geam. Sunt doar câteva caracteristici, însă regnul acestor șmecheri este mult mai larg și pot fi recunoscuți și în alte întruchipări. Pentru cei mai mulți, sfârșitul este previzibil. Monumente solemne de marmură pe marginea drumului, sub formă de cruce, cu flori de plastic și lumânări. Este apogeul carierei lor, încununarea grandioasei lor activități de șoferi inconștienți pe drumurile publice. Din păcate, pe lângă ei, se sting și oameni nevinovați. Pentru aceștia îmi pare rău. Pentru ceilalți nu mă încearcă nicio urmă de tristețe. Poate doar dezamăgirea că legea și autoritățile nu au fost destul de ferme și le-au permis să existe la volan. Poate și de aceea e nevoie de o schimbare a codului rutier. O altă mare problemă semnalată în noua legislație propusă spre avizare este faptul că șoferii care comit abateri grave ar putea rămâne fără permisul de conducere trei ani de zile. Sau că polițiștii vor avea dreptul să-i testeze pe conducătorii auto pentru consumul de alcool ori de câte ori vor fi opriți. De asemenea, este avută în vedere interzicerea circulației pe drumurile publice a ATV-urilor (fiind considerate vehicule pentru teren accidentat - să circule prin păduri și munți), iar posesorii de scutere și mopede vor fi nevoiți să-și ia permis de conducere. La capitolul propuneri inedite, cei care au elaborat acest cod cer tăierea tuturor copacilor de pe marginea drumului pentru a reduce accidentele grave în momentul în care un autoturism derapează în afara părții carosabilului. Trebuie să se știe că toate aceste propuneri nu sunt făcute la întâmplare, ci sunt mai degrabă un strigăt de disperare al Poliției Rutiere care a scăpat de sub control accidentele cu morți și răniți de pe drumurile României. Țara noastră este pe locul doi în Uniunea Europeană în ceea ce privește mortalitatea pe drumurile publice, cu peste 4.000 de persoane decedate în accidente anual. De aceea, Comisia Europeană a dat termen țării noastre până în 2015 să micșoreze cu 50% numărul morților din accidente auto, altfel riscând sancțiuni din partea structurilor europene.