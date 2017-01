„Serviciile secrete“ ale Primăriei Constanţa

„Serviciile secrete“ ale Primăriei Constanța

Directorii, șefii, secretarii și secretarele Primăriei Constanța au reușit să îmi metamorfozeze demersul jurnalistic într-un joc nesfârșit al telefoanelor fără fir. Cu stoicism, am încercat să rezist slăbiciunilor care susțin lanțul atemporal și birocratic al Primăriei Constanța. Direcția vizată: Direcția de Programe de Dezvoltare care a suferit recent transformări interioare, prin modificarea organigramei, și care se ocupă de implementarea proiectelor europene. Când m-am lansat în această aventură, nu mi-am propus să discutăm despre „ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (administrativ)” a directorului executiv Ani Merlă și nici despre fetișurile șefilor de servicii din cadrul Direcției. Nu aveam nevoie decât de informații de interes public pe care le poate solicita fiecare cetățean. Informații care, evident, sunt păstrate bine doar pentru direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei. Pentru început, am contactat secretariatul directorului Ani Merlă. „Doamna nu se găsește. Este în concediu”, mi-a răspuns o secretară. Apoi, mi-am permis să o deranjez pe „doamnă” pe telefonul mobil. „Sunt într-o licitație”, mi-a răspuns scurt cea care era, cu câteva minute înainte, „în concediu”. Nici nu am apucat să expir și „doamna” mi-a servit o replică intrată deja în reflexul angajaților Primăriei atunci când discută cu jurnaliștii ziarului „Cuget liber”: „și nici nu pot să vă răspund decât prin intermediul purtătorului de cuvânt”. Am sunat, apoi, la Serviciul Integrare Europeană, care a devenit Serviciul de Programe în urma ședinței de Consiliu Local din 23 iulie. Șeful Serviciului, Adina Hilca, nu era în birou. De aici, secretara sa m-a trimis la un birou cu numărul de telefon 0241/708.143. La numărul respectiv, am descoperit că am ajuns exact de unde am plecat: secretariatul lui Ani Merlă. În acest moment, am cerut să vorbesc cu directorul executiv adjunct. Secretara m-a trimis la Mihaela Stan. Nici Stan nu era în biroul ei și un alt angajat m-a expediat la un alt număr de telefon: „0241/488.482". Care serviciu? Care birou? „Un birou unde o găsiți pe dumneaei”, mi s-a spus. Acesta a fost momentul în care am pierdut șirul birourilor, serviciilor, direcțiilor și șefilor. Am limpezit lucrurile cu Mihaela Stan. Nu este nici director adjunct și nici șeful Serviciului de Programe. Potrivit informațiilor postate pe site-ul Primăriei, Mihaela Stan este șeful Serviciului Programe și Dezvoltare Durabilă care s-a transfor-mat, recent, în Serviciul de Implementare Plan Integrat de Dezvoltare Comunitară. În sfârșit, m-am întors la Adina Hilca. Foarte liniștită, Hilca mi-a spus clar: „Fără acordul doamnei director (n.a. - Ani Merlă) nu vă pot da niciun fel de informații”. L-am contactat și pe purtătorul de cuvânt al Primăriei, Liviu Tramudana, pentru a lămuri situația directorului executiv adjunct. „Acum, în ședința de Consiliu s-a aprobat înființarea acestei funcții, dar nu știu cine este”, a spus inițial el. „Dar nu s-a numit încă”, a revenit Tramudana asupra răspunsului. Am avut impresia că am solicitat informații de la SRI. În sfârșit, experiența m-a făcut să înțeleg că angajații Primăriei au dezvoltat, în timp, o secretomanie fără leac. Șefii serviciilor nu pot vorbi fără acordul directorului care, la rândul său, nu poate vorbi decât prin intermediul purtătorului de cuvânt care nu poate răspunde decât întrebărilor închise (cu „da” sau „nu”). Altfel, te pune „să scrii o hârtie” sau „să pui toate întrebările pe o hârtie” către Primărie. Nu este prima dată când joc ping-pong administrativ cu șefii sau subalternii unei instituții publice. Nu este prima dată când întrebările mele ajung să zboare dintr-un birou în altul fără a se lipi de un răspuns. Însă, după această baricadare informațională, pare că singura modalitate de a comunica cu administrația locală este legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Pentru orice nedumerire, trebuie „să fac o hârtie” și să așteptăm (n.a.- atât eu, cât și cititorii) aproximativ 30 de zile. Și există posibilitatea să nu primim nici un răspuns. Deci așteptăm degeaba. În tot acest timp, trupa de șoc din Primărie, într-un număr record de 795 de persoane plătite de noi, continuă să mișune din birou în birou, prin clădire, sau peste mări și țări în schimburi de experiență. Direcții cu zeci și zeci de angajați (n.a.- Direcția Administrație Publică are 84 de posturi) continuă să își camufleze activitatea, ferindu-se de ochii presei și poate, doar poate, ieșind la suprafață, într-o conferință de presă, numai când și dacă șeful o cere.