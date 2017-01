Sentinţe-n alb pentru onorabila corupţie

Sentințe-n alb pentru onorabila corupție

Onorată instanță, domnilor.... Recunosc! Am furat! Am făcut prăpăd în bugetul țărișoarei mele, am vândut și am dat fraților, cumnaților mei și apropiaților tot ce se putea da, din agoniseala și zestrea orașului nostru. Sute de milioane de euro au ajuns în buzunarele noastre. Suntem niște simpatici și ne este bine așa. Recunosc, am furat! Și ce? Am omorât pe cineva? Am dat în cap oamenilor pe stradă? Nicidecum. Am lucrat curat și fără durere. Ați auzit cumva pe cineva să se plângă? În afară, bineînțeles, de milițienii și procurorii staliniști, care sunt asmuțiți politic. Țărișoara noastră nu se resimte, poate trăi în continuare și așa, ultra - progresistă, liber – schimbistă. Onorată instanță, am furat, dar cerem cu suspendare, dacă nu cumva putem aștepta puțintel, să o punem de o prescripție. E mai ușor pentru toată lumea. Nici onorata instanță nu-și mai bate capul cu pedeapsa, nici noi nu ne mai pătăm obrazul și cazierul cu vreo condamnare formală, suspendată din fașă. După asemenea scenarii se vor judeca majoritatea proceselor de corupție din România, dacă noul Cod Penal va fi adoptat în această formă. Găinarii, hoții mărunți de buzunare vor deveni marii infractori ai țării, în timp ce „personalitățile” care au devalizat țara se vor bucura de rigorile unei legislații mult mai blânde. Prăpădiții ăia doi din Seimenii Mari, care au fost prinși și arestați preventiv după ce au furat găini din curtea unui vecin, vor înfunda închisoarea cu pedeapsa maximă pentru furt, în timp ce gașca din Primăria Constanța, în frunte cu edilul șef și prietenii lui, acuzați pentru prejudicii aduse statului de peste 100 de milioane de euro, va scăpa basma curată. Fie, cel mai probabil, fapta se va prescrie în scurt timp, conform noului Cod Penal, fie vor fi împărțite câteva pedepse modice, cu suspendare, căci noua legislație nu va mai face distincție între cel care fură un ou, un bou sau un milion de euro. Nici nu mai are rost să întreb pe cine avantajează noul Cod Penal, căci toată lumea știe că adevărații corupți, politicienii care au învârtit bani publici prin firmele lor, vor fi cei oblăduiți de lege. Se știe că numai documentarea infracțională a procurorilor în cazurile mari de corupție durează ani de zile, fără să mai punem la socoteală procesul propriu-zis din instanță, așa că prin reducerea termenului de prescripție al faptelor acești indivizi primesc deja în alb o garanție de la stat că vor scăpa basma curată.