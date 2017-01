Sens unic spre mormânt

Șoselele României, cavouri măscărite cu linii continue sau întrerupte, căptușite cu bitum crăpat și gropi dintre cele mai îndrăznețe, în loc de marmură, nu vor înceta niciodată să-și ceară tributul. Nu vor conteni să le fie pat de moarte miilor de români, indiferent de cum se vor schimba legile și de cât de exigenți și corecți vor deveni polițiștii. Șoselele patriei nu vor obosi nicicând să tragă sângele cald șiroind pe asfalt din mașinile distruse atâta timp cât românul nu se schimbă. Am crezut mult timp, și tind să cred că m-am înșelat amarnic, că măcelul de pe drumurile publice din România este în mare măsură un efect direct al legislației proaste și al corupției din Poliția Rutieră, care închide ochii la neregulile șoferilor indisciplinați. Însă m-am convins că nu este așa. Marea problemă este la cel de la volan. La individul care nu realizează că volanul pe care îl ține în mână înseamnă în primul rând responsabilitate pentru viața lui și a celorlalți. Mulți dintre șoferi probabil că habar nu au despre ce vorbesc, ghidați de sentimentul atotputernic că lor nu li se poate întâmpla nimic rău. Și ce dacă au băut un litru de țuică, și ce dacă nu au permis, și ce dacă limita de viteză e de 50 sau 100 km/h, și ce dacă e linie continuă? Oricine poate conduce o mașină când dorește, așa cum dorește. Regulile de circulație au devenit opționale pentru că el, șoferul român, le știe și le poate face pe toate. Nu există vizibilitate, drumul este în curbă deosebit de periculoasă? Doamne ferește, dar asta nu înseamnă că el trebuie să stea în spatele prostului care merge regulamentar. Are Jeep, are limuzină și nu poate suporta umilința de a merge în coloană. Emblema de pe bordul mașinii devine o iconiță la care se închină dobitocii, crezând că sfântul Mercedes sau îngerul Porsche o să îi apere și o să îi izbăvească de impactul frontal. Ajung însă să înșire pe asfalt oameni nevinovați, familii întregi, copii care se întorceau de la școală și care nu au mai ajuns niciodată acasă, la cei dragi. De ce? Pentru că mitocănia și prostia șoferului român sunt mai presus de orice, chiar și de lege. Nimeni nu se gândește la consecințe decât după ce ajunge să omoare pe cineva. Nu există pic de educație sau cultură rutieră, orice analfabet își ia permisul doar pentru că sistemul îi permite, mai mult sau mai puțin legal. Însă problema e generalizată și macină întregul sistem social. Nu poți spune că doar o anumită categorie socială creează probleme în trafic. În niciun caz. Fiecare pătură socială generează propriile „crime”, respectând conjunctura și potența financiară. Credeți că individul cu Dacia care a murit zilele trecute la Negru Vodă și a mai luat cu el pe lumea cealaltă încă două persoane era mai puțin periculos decât șmecherașul de 19 ani cu BMW ultimul model care a omorât două persoane pe b-dul Aurel Vlaicu, acum câteva luni? Inconștiența este aceeași, ambalajul este singurul care diferă. Mulți tind să aducă în discuție infrastructura, legea care nu pedepsește suficient de aspru devierile comportamentale la volan, însă astea sunt doar factori complementari care conduc spre mormânt peste 4.000 de șoferi anual. Legea permite, spre exemplu, în Germania, să circuli cu ce viteză vrei și poți pe autostradă, exceptând porțiunile cu limitare. Poți să mergi și cu 300 km/h. Însă nemții nu abuzează de viteză. În schimb, mașinile de Bulgaria și România le rup asfaltul, încât au ajuns cunoscuți și acolo ca, scuzați expresia, dar e adevărată, „ciobanii români sau bulgari“. Acolo nu există șoferi care să îți facă flash-uri să te dai la o parte din calea lor, pentru că vor ei să meargă cu viteză. Există respect în trafic, lucru complet străin nouă. Primul pas care ar trebui făcut pentru reducerea victimelor de pe drumuri ține de educația de acasă, de educația din sistemul preșcolar și școlar. Copiii trebuie să plece în viață cu noțiunea respectului pentru ceilalți, să respecte viața. Dacă ajung la o anumită vârstă fără a deține aceste valori, atunci este prea târziu pentru ei. Îmi povestea un ofițer de la Poliția Rutieră că a fost, de curând, la un colegiu foarte bine cotat din Constanța pentru o lecție de educație rutieră. Pentru a discuta cât mai concret asupra subiectului, elevilor le-a fost pus să vizioneze imagini de la locul unui grav accident de circulație, soldat cu cinci morți. Scopul era ca ei să conștientizeze cât de grav este alcoolul la volan. Numai că impactul a fost cu totul altul. Tinerii din bănci își dădeau coate și făceau bășcălie în fața polițiștilor, iar în timp ce imaginile rulau, o domnișorică și-a strâns tot tupeul și l-a întrebat pe ofițer dacă nu are un număr de telefon, poate ies și ei la un suc. Atunci, ne mai mirăm când vedem câte patru, cinci tineri, făcuți terci, la pachet, în accidente produse de viteză, alcool, în mașini dintre cele mai scumpe?