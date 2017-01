Semnături pentru demiterea lui Mazăre

ANI și DNA-ul riscă să devină istorie. De fapt pe cine au reușit ele să sperie cu adevărat?! Referendumul e acum la putere. Pe principiul „eu te-am făcut, eu te omor”, și constănțenii au început prigoana primarilor sub deviza „noi te-am ales, noi te dăm jos”. Și nici nu îți trebuie prea mult: o echipă de globetrotteri gata să umble cu „recensământul” pe la casele oamenilor și să o pună repede de o semnătură. Iar amatori să dea cu pixul, fie că înțeleg ei sau nu pentru ce, se găsesc, har Domnului… Cernavodă a dat startul, iar acum Medgidia s-a înscris, și ea, în trendul mandatului actual. Aruncând un ochi pe traiectoria ce duce spre sudul județului, următoarea oprire ar cam trebui să fie… Constanța. Logic, nu? Dar și motivat dacă e să ne luăm după rațiunea pionierilor acestei practici! Până acum li s-a reproșat primarilor vizați de această măsură coercitivă (dar democratică) că nu fac proiecte, că de când s-au ajuns edili au uitat de promisiunile făcute cetățenilor, că nu fac treabă pentru oraș, că… nu țin audiențe. Ei, da! Audiențele… una dintre atribuțiile importante din fișa postului unui primar și care cântărește greu în ochii celor care l-au ales… Păi dacă ar fi să ne gândim câte audiențe a ținut Mazăre al nostru în 10 ani de când se dă în bărci la Primăria Constanța… Hai că v-am făcut să râdeți, nu? Numai și pornind de la asta mai, mai că îmi vine și mie să inițiez pentru Constanța noastră o campanie d-asta de strâns semnături pentru referendum. De ce nu? 1. Am fi și noi, constănțenii, în rândul lumii. 2. Poate ar sta și Mazăre mai mult prin primărie. 3. Poate și-ar trimite și el mai des aghiotanții prin cartierele Constanței să inspecteze pârtiile de pe străzile încă pline de gheață, iar acolo unde și-a făcut milă soarele să topească zăpada să dea și dumnealor în gropi. 4. Poate nu i-ar mai ține pe sărmanii constănțeni pe scări și ar amenaja și el un birou pentru audiențe. Și aș putea continua… Dar al nostru se încăpățânează să susțină pe la toate colțurile că a ieșit primar cu… 70%, uitând să ducă fraza până la capăt de fiecare dată. 70% din… din… nici măcar din jumătate din populația cu drept de vot a Constanței. Așa că, dacă și-ar pune mintea cele „30” de procente de care tot face el atâta bășcălie, ar putea să aibă și Mazăre satisfacția că cel puțin dintr-un punct de vedere l-a ajuns pe Băsescu… numai că, deznodământul s-ar putea să nu fie același… Și dacă mă mai gândesc și că ultima lui deviză de primar este „Sport, fete și anchete!”, deci primărie „canci”… asta chiar ajunge ca motivație pentru o semnătură în favoarea organizării unui referendum pentru demiterea prețiosului de 70 de procente. Până una alta, dacă unii primari țin audiențe doar pentru a mai închide gura mulțimii contestatare, Mazăre îi trimite nonșalant la plimbare pe constănțeni, anunțându-i prin intermediul presei să îl caute mai rar pentru că nu are timp să stea de vorbă cu ei nici măcar pe scările primăriei, el fiind mult prea ocupat cu anchetele. Iar dacă anchetele trebuie să le înghită că vrea sau nu, la plăcerile lui blonde și la adrenalină nu renunță nici în ruptul capului… Nici măcar de dragul celor 70%...