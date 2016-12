Scrisoare pentru Moşu’

Scrisoare pentru Moșu’

Dragă Moșule, Îți scriu această scrisoare sperând că anul acesta nu mă vei mai ocoli și îți vei descărca tolba cu daruri și în casa mea. Nu pe cea cu promisiuni electorale căci de acelea sunt sătul. Au venit tot anul diverși indivizi, fără barbă ce-i drept, unii chiar la începutul verii, care se dădeau Moș Crăciun și ne promiteau tot felul de lucruri. Mi-am dat seama că nu ești tu pentru că tu nu mi-ai cerut niciodată să te votez și nici nu ai pe haine desenați trandafiri. În plus, în loc să ne lase din darurile promise, așa cum faci tu, ne-au mâncat și prăjiturelele, ne-au băut și laptele din frigider, iar la sfârșit au plecat cu brad cu tot. Ne-au lăsat doar televizorul ca să ne poată îndobitoci în continuare cu discursurile și talk-showurile lor. Revenind la adevăratul Moș, te rog ca pentru anul care vine să treci și prin Constanța. Sunt atâtea lucruri pe care ni le dorim și, se pare, numai tu le mai poți îndeplini. Știu că nu e în fișa postului tău să faci salubrizare, să plantezi copaci sau să aduni câini de pe străzi, dar altcineva nu are cine să facă toate astea și multe altele. Este adevărat că avem primar, dar lui în place să se joace mai mult de-a „Pai Natal” în Brazilia. Pentru început, te-aș ruga, dragă moșule, să oprești construcția clădirii de apartamente și birouri care se ridică chiar sub geamul meu, pe un loc în care, până nu demult, erau copaci, iarbă verde și flori. Dar să ai grijă, căci cel care construiește este un om cu influență, frate de consilier județean, prieten de primar și finanțator de PSD. Chiar dacă tu ești magic și ai puteri sporite, nu aș vrea să îți taie ăștia barba, căci ei se cred mai presus de orice la noi în oraș. Vecinii de pe scară te mai roagă, dacă poți, să le faci și niște parcări pentru autoturisme, căci, de când au fost vândute toate locurile de parcare din oraș firmelor private, săptămânal se trezesc cu roțile blocate de Poliția Comunitară și angajații Primăriei. Oamenii spun că pur și simplu nu au unde să parcheze, însă puțin le pasă celor care ar trebui să rezolve problema. Din contră, mențin această stare pentru a-i vâna mai ușor ca să le ia banii. Dacă vii dinspre bulevard, vezi unde îți lași și tu sania, să nu te înțepenească băieții și să îi pună lui Rudolf caracatița pe potcoave. A, și ai grijă și la câinii din spatele blocului căci sunt mulți și răi, iar mata, gras și bătrân cum ești, nu îi poți întrece la viteză și te prind imediat. Nu aș vrea să te întorci la tine acasă, în Laponia, cu dinți de maidanezi imprimați în carne. Nu ne-am supăra însă dacă te-ai împrieteni cu ei și i-ai lua cu tine în sanie și i-ai duce de aici. Fiindcă știu că ești bun, îți mai cer, din tot sufletul, să faci și niște trotuare prin oraș, mai ales prin centru. Pietonii sunt obligați să meargă pe mijlocul drumului pentru că trotuarele, acolo unde există și nu sunt pline de noroi și gropi, sunt ocupate de mașini. E greu moșule, mai ales când ai copil mic în cărucior. De asemenea, te rog în numele miilor de constănțeni care locuiesc în zona istorică a orașului, să le aduci condiții civilizate de trai. Nu mai vor drumuri pline de gropi, clădiri care se prăbușesc peste copiii lor, mizerie, întuneric. Dragă moșule, lista mea cu dorințe este mult prea mare, dar îmi e teamă să nu te plictisesc sau să crezi că abuzez de bunăvoința ta. Știu că avem primar, consilieri locali și județeni, însă tocmai ei sunt cei care ne-au făcut să credem doar în Moș Crăciun. Acum te las să te pregătești de drum și te aștept, dar nu o dată la patru ani. Cu multă dragoste, un simplu constănțean.