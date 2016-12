„Scăriţă“ spre EURO

„Scăriță“ spre EURO

Am urmărit cu deosebit interes partidele din sferturile Cupei UEFA la fotbal. La fel ca milioanele de „selecționeri” din România, am butonat telecomanda până am dat de postul ce transmitea meciul Fiorentinei cu Eindhoven. Logic, mă interesa evoluția lui Adrian Mutu, vârful de lance al echipei violete. Iar Briliantul a făcut uitată accidentarea de luna trecută. A marcat un gol à la Pițurcă, a șutat din toate pozițiile, a pasat bine și a creat de fiecare dată panică în careul olandez. Omul serii mi s-a părut a fi, însă, Cosmin Contra. „Guriță” n-a bifat decât vreun sfert de ceas pentru Getafe, în mega-duelul de la München, dar și-a făcut rapid simțită prezența, totul culminând cu „scărița” din secvențele de prelungire, un gol superb, echivalent cu un punct enorm smuls de spanioli pe tărâm german. Cum internaționalul român nu se află la prima ispravă în sezonul în curs, selecționerul Victor Pițurcă poate considera acoperit flancul drept, varianta Ogăraru trecând momentan în plan secund. Pentru a ieși din grupele Europenelor, cum a prezis Oracolul de la Bălcești, Piți mai are nevoie de încă nouă certitudini. Scăzându-i pe Chivu și Lobonț (singurul lucru bun de la Dinamo), mai rămân șapte, dar tehnicianul are de unde alege. S-a văzut și în amicalul cu Rusia că, deși joacă pentru echipe mici, Dani Niculae sau „Săgeată” Niculae pot perfora orice plase, iar linia de mijloc a căpătat mobilitate de sirenă. Închei cu un sfat pentru pariori: la EURO, mizați pe România!