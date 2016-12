Să-i biruim, pe ei, pe mama lor!

Haitele de funcționari, politicieni, primari și consilieri, flămânde și sălbăticite de austeritatea din buzunare, aleargă cu limba scoasă după taxe, impozite și biruri speciale, sufocând din fașă orice activitate economică privată. Să te ferească Dumnezeu și Sfânta Treime să îți dea prin cap, în aceste vremuri, să îți deschizi afacere sau să îți menții business-ul pe praful ăsta! Toți te încolțesc ca niște hiene, cu mirosul de sânge în nas, care sar pe tine pentru a-și potoli foamea. Își înfig colții fiscali adânc, sfâșie procente bune din profit, venit, orice leuț care îți intră în casă este decimat sub formă de tot felul de biruri. Nu contează că te duc la sapă de lemn, că îți iau banii pentru salarii și investiții, împingându-te practic spre faliment. Îți iau banii chiar și atunci când ieși în pierdere, cu celebrul impozit forfetar, mergând pe principiul guvernamental dacă nu ai de unde să dai statului 500 de euro, mai bine închizi. Asta după ce același Guvern, pregătit cu un program anticriză unic în toată lumea, se gândise anterior să-i mai împovăreze puțin pe patroni și cu ceva procente în plus la asigurările sociale și de sănătate. Ghidându-se pe același raționament haiducesc aplicat de Executiv, și ăștia mai mici, din județele, orașele și satele patriei, s-au pus pe beștelit agenți economici, scuturându-i de taxe și impozite locale de le sună apa în țeastă. Să luăm exemplul Constanței. Anual, Primăria Municipiului Constanța strânge de la agenții economici, sub titlu de taxe speciale, peste 21 de milioane de lei. Că este taxă de protecție, taxă de irigații sau alte impozite gândite de administrația Mazăre, firmele care își desfășoară activitatea în orașul de la malul mării cotizează cu sume imense la bugetul local, pe lângă banii luați de stat din celelalte biruri (TVA, asigurări sociale, asigurări de sănătate, impozit pe profit, impozit forfetar etc.). Acești bani care au fost drenați de mediul de afaceri constănțean în vistieria Primăriei nu se întorc, din păcate, în servicii către agenții economici sau chiar către simplii oameni. Se știe foarte bine cum se alocă zeci de milioane de lei, bani publici, spre diferite firme care gravitează în jurul găștii din administrația publică locală, cum toaletarea unui copac și plantarea unei panseluțe costă zeci de mii de lei. Dar asta nu e tot. Republica taxelor speciale și a birurilor și-a trasat hotare în jurul întregului județ. Doar cu câteva luni în urmă, Consiliul Județean Constanța s-a hotărât să dea și el o mână de ajutor agenților economici. Așa că a plantat peste noapte o taxă specială pentru folosirea drumurilor județene pentru autovehiculele grele. Așadar, toate firmele de transport persoane sau transport marfă, care tranzitează județul, sunt nevoite să scoată mii de lei pe an pentru această taxă. Modelul a fost preluat și de Năvodari, care vrea, în curând, să pună taxă specială pentru tranzitarea podului care face legătura cu orașul. O inițiativă „lăudabilă” a avut și primarul din Mangalia, care a dorit să pună agenții economici să plătească taxe speciale pentru reluarea activității la începutul fiecărui sezon estival. Hotărârea de consiliu care consfințea birul nu a trecut însă de consilierii locali. Și la Cernavodă este scandal mare zilele acestea din cauza unei taxe speciale pe care administrația locală a impus-o tuturor firmelor care desfășoară activități nucleare pe raza orașului. Potrivit acestui impozit, Centrala Nuclear Electrică ar trebui să plătească, anual, 20 de milioane de euro. În aceste condiții, ne așteptăm ca în scurt timp, fiecare primar, fie el de la țară sau din mediul urban, să pună taxe speciale pentru tranzit prin vatra satului, taxă de acces în oraș, sau taxă de poluare pentru cârciuma din centrul comunei. Legea le dă dreptul, așa că de ce nu ar face-o?