Să avem PREŞEDINTE!

Să avem PREȘEDINTE!

Sper, sper din toată inima, că decizia Curții Constituționale va pune capăt circului și obsesiilor la care asistăm de câteva zile, în prelungirea celor care au fost inițiate deja de prea multă vreme. Mă refer la circul pe care televiziunile îl lungesc dincolo de limita ridicolului, abjecției și suportabilului și a cărui vedetă incontestabilă și omniprezentă a devenit peste noapte personajul Corneliu Vadim Tudor, o ultimă resursă a celor care s-au plictisit sau nu mai au de unde să tot împroaște cu lături și apelează la profesioniști „siniștri” sau „de tristă amintire” să o facă pentru ei. Mă mai refer la obsesia Johannis, care bântuie din nou, „în direct și în reluare”, discursul despre necesitatea unui guvern, cu aceeași pană de argumentație. De ce acesta și nu altul, poate mai competent – nimeni nu e în stare să explice. Iar în top este obsesia jenantă a lui Mircea Geoană, care mai are puțin și se leagă cu lanțuri de poarta Cotrocenilor. Mi se pare că omul a făcut o fixație care nu mai are conotații politice, ci medicale, și este de unii luată în râs, dar de alții chiar deplânsă. 54 la sută - spunea Geoană că ar lua într-un eventual tur al treilea! Oh, Doamne, cum își pierd oamenii simțul ridicolului și pe cel al realității? Nici cinci la sută, neicusorule, puicusorule!... Și, dacă nu vrem să devenim și noi, ca țară, la fel de ridicoli, cred că ar fi bine să ne gândim dacă un Agamiță Dandanache atins de ramolisment precoce este dezirabil în cea de-a doua funcție în stat. Cât despre cel care a ales calea discreției, atât în campanie, cât și în ultimele zile, în timp ce PSD și-a susținut, cu scandalul de rigoare, aroganța ultimă - și mă refer la vechiul și noul președinte al României, Traian Băsescu, îi doresc să fie exact cum el însuși a prevăzut, perdantul acestor alegeri, adică să muncească din greu în fiecare secundă din viitorii cinci ani. Am convingerea că numai în ultima parte din mandat Băsescu a conștientizat misiunea sa de președinte și îmi pare bine că poporul român i-a dat ocazia să dovedească, în următorii cinci ani, dacă poate, această înțelegere și adecvare la funcția cea mai înaltă în stat. Sunt două misiuni grele pe care Traian Băsescu și le-a asumat: modernizarea instituțională a României și egalitatea de șanse pentru cetățenii români. La acestea două, eu aș adăuga diminuarea corupției, deși am observat că nu a fost temă de campanie pentru niciunul dintre candidați, deoarece analiștii au decretat că nu mai este la modă și că nu atrage voturi. Poate pentru că această plagă a societății este atât de întinsă, încât o largă masă a cetățenilor votanți este implicată, într-un fel sau altul, și trage foloase din ea. Dar președintele României, dacă are într-adevăr anvergura pe care i-o dorim unui președinte, trebuie să realizeze că generalizarea corupției zădărnicește orice obiective, oricât de generoase, pe care și le-ar putea fixa pentru mandatul său. Așa că trebuie pornit de aici, iar Monica Macovei este la îndemână și pare gata să se implice pentru o cauză pe care aproape a confiscat-o și a identificat-o cu propria persoană. Procesele trebuie să-și urmeze cursul, justiția trebuie să-și folosească și sabia și să nu mai cântărească zeci de ani de zile, până se prescriu faptele, procurorii anti-corupție trebuie să ridice frunțile și să nu se mai simtă în România ca haiducii. Traseul banilor publici trebuie îndreptat, pentru a nu se mai vărsa toți în buzunarele baronilor - locali sau naționali, iar reprezentanții cetățenilor nu mai trebuie lăsați să se folosească de legi proaste pentru a acționa de conivență împotriva interesului comunității. Va fi înjurat Băsescu, vor fi împroșcați Macovei și toți cei care vor avea curajul să se arunce în această luptă, dar sunt riscuri pe care trebuie să și le asume. Au trecut 20 de ani de la Revoluție, ne aflăm într-o situație grea și România nu-și mai poate permite să piardă încă cinci ani. Iar noi, cei care am votat, nu ne mai putem permite să uităm promisiunile din campanie. Ziarul „Cuget Liber” va încerca să-i amintească în fiecare zi președintelui Băsescu angajamentele pe care și le-a luat față de poporul român. Pentru țară este extrem de important să le respecte, iar omul de stat Traian Băsescu are acum șansa de a intra în istorie ca președintele care va fi modernizat România.