România, încotro?

Domnilor guvernanți, președinți, oameni politici, parlamentari și alte soiuri de demnitari, încotro se îndreaptă România? Ne îngropați în taxe, inflația năvălește peste noi, prețurile ne sufocă traiul, gazele și electricitatea devin lux, sunteți în stare să jupuiți și pielea de pe noi pentru ca să vă fie vouă bine. Domnule președinte Traian Băsescu, în 2004 ne-ați promis că vom trăi bine. Dar am ajuns să spunem „bine că mai trăim”. „Dreptatea și adevărul“ dumneavoastră s-au pierdut demult, în conflicte cu fostul coleg de alianță. Domnule Călin Popescu Tăriceanu, ați ajuns la guvernare bătându-vă cu pumnul în piept că veți ridica nivelul de trai, veți micșora taxele, veți crește economia, condamnându-i totodată pe hoții din guvernarea lui Năstase. Ați mințit sau ați fost incapabil să vă țineți de cuvânt. Ne-ați aruncat în ochi cota unică de impozitare, însă ne-ați împovărat mai apoi cu alte biruri și datorii către stat. Mulți români așteptau integrarea în UE nu pentru fonduri structurale, proiecte comunitare, care oricum, și acum au rămas tot la stadiul unor lucruri abstracte. Ci pentru a se duce în Germania să-și cumpere mașini mai ieftine și mai bune, să scape de junghiurile de Dacii. Ați băgat însă cea mai aberantă taxă, cea de primă înmatriculare, care a răpit practic șansa românilor din pătura de mijloc de a avea o mașină cât de cât bună. Vorbeați de corupții lui Năstase, dar sub oblăduirea dumneavoastră jumătate din Guvern a ajuns la DNA și este urmărit penal. Economie performantă, inflație sub control, un trai mai bun? „Cuvinte goale ce din coadă au să sune“. Prețurile au explodat, moneda națională s-a prăbușit, românii de rând abia mai pot să-și ducă zilele fără a se împrumuta de la o lună la alta pentru a plăti curentul sau întreținerea. Asta e România europeană a domnilor guvernanți. Încotro se îndreaptă ea?