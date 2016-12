Restanţele lui Mazăre

Restanțele lui Mazăre

Să îi urăm bun venit, acasă, primarului. A lipsit mult. Însă, în Constanța, nu s-a schimbat mai nimic. Toate au rămas așa cum le-a lăsat. Mai puțin munții de zăpadă, care s-au topit între timp. Ce vreți, nu-i Constanța ca Brazilia, dar nici cu insulele din Caraibe nu aduce. Mai și ninge. Însă n-a murit nimeni de la nămeți. Toți constănțenii au izbutit să evadeze decent dintre troiene, iar cei care nu și-au rupt gâtul pe străzile și trotuarele înghețate, chiar și-au văzut bine-mersi de treabă. Ca și cum primarul ar fi fost acasă. Chiar și haitele de maidenezi parcă s-au încăpățânat să rămână la fel de perseverente. Urecheați, flocoși sau mâncați de râie, își văd nestingheriți (sau nehingheriți) de treabă. Organizați pe cartiere, pe blocuri sau parcări își controlează autoritar teritoriile. Constănțenii s-au adaptat pe parcurs. Cu fuga, cu cuțu cuțu, cu un os, cu o chiftea, s-au descurcat. Nu toți. Mai sunt vreo 3.000 care, anual, ajung la doctor, compostați de câinii străzii. Cică ar fi o cifră decentă, dacă s-ar ține cont de potențialul agresiv al zecilor de mii de maidanezi. Deci, e bine. Și orașul s-a păstrat la fel de curat. Să nu găsești tu o hârtie aruncată pe jos în ditamai orașul, e incredibil. Nici nu ai cum să o găsești. Decât dacă ai curiozitatea să scormonești sub stratul consistent de noroi amestecat cu rahat de pe trotuare sau în munții de gunoaie care fac scut în jurul tomberoanelor rupte sau arhipline. Dar nu-i problemă. Probabil că așa este și prin Caraibe. Noi ne-am obișnuit și cu asta. Însă, că tot s-a întors cu chef de treabă de prin țările calde și foarte calde, trebuie să îi amintim domnului primar că are câteva restanțe, de prin campania electorală. Așa, să nu uite, că tot am intrat în an pre-electoral. Nu mai pomenim de lucruri mărunte, precum salubrizare, refacerea trotuarelor, asfaltarea drumurilor din Palazu Mare, ci ne oprim la proiectele megalitice ale edilului, cu care i-a convins pe constănțeni să îl voteze. Și o luăm în ordine. Construirea unui nou cămin pentru persoanele vârstnice, construirea a șapte insule artificiale în Marea Neagră, realizarea unui teleski nautic pe lacul Siutghiol, realizarea unui orășel lacustru (insulă artificială) pe lacul Siutghiol, reabilitarea zonei Peninsulare cu fonduri europene, construirea unui bazar oriental la Poarta 1, realizarea șoselei de coastă, realizarea de parcări supraetajate în Constanța și Mamaia, reabilitarea termică a blocurilor, înființarea unui parc în zona Tomis I - Tomis II, în suprafață 91.000 mp, înființarea unei grădini zoologice moderne. Și lista poate continua cu multe altele. Așadar, primarul ar avea ceva treabă și în Constanța. Însă, așa cum e la români, nu se încheie bine sărbătorile de iarnă că vine Paștele, nici nu ciocnești toate ouăle că vine vara cu vacanța binemeritată, nici nu apuci să te întorci bine din Papua Noua Guinee că afară începe să ningă și trebuie să pleci din nou.