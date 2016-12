Regizorul morţii

Regizorul morții

Caz fără precedent în Constanța și în România! Crimele comise de Valentin Șlepac și Adrian Grigoraș, la comanda lui Sergiu Băhăian, fostul patron de la „Sabina Product”, au îngrozit pe toată lumea. Asasinate comise cu sânge rece, oameni folosiți și apoi eliminați prin metode de o cruzime ieșită din comun, totul pentru a stoarce sume de bani considerabile de la bănci sau de la alte firme „partenere” cu cele controlate de capii rețelei. Persoane credule au fost momite și transformate peste noapte în patroni de firme. Cu complicitatea lor sau fără să știe, aveau loc fraude peste fraude. Cei mai slabi de înger, cum ajungeau să-și dea seama de încurcăturile în care intrau și începeau să regrete ori să vorbească erau reduși la tăcere. Îngropați de vii ori amețiți cu alcool și aruncați în canal, aceasta a fost soarta cruntă ce i-a așteptat! Pare un scenariu. Poate chiar este un scenariu! Al unor minți criminale, diabolice, pline de cruzime! Sau poate doar al unui singur individ, considerat chiar „creierul” grupării mafiote, Sergiu Băhăian, un personaj controversat, dar care a reușit să fenteze în nenumărate rânduri închisoarea. Pe anumite site-uri, el se prezenta, de altfel, drept regizor, se da drept artist, apărând chiar într-una din poze cântând la o chitară! Prietenii săi de pe Facebook sunt celebrități ca Horia Brenciu, liberalul Tudor Chiuariu (fostul ministru al Justiției), Sorin Oprescu, Principele Radu, Teo Trandafir, Gheorghe Hagi, Honorius Prigoană, Florin Chilian. Îți poți imagina că un astfel de om este criminal? Unul în serie? Mai degrabă îl vezi ca pe-o persoană boemă, un artist care trăiește într-o lume aparte, departe de „lumea dezlănțuită”… Incapabil de a pune la cale crime de o cruzime de neimaginat! Alt personaj pe care procurorii constănțeni îl pun pe aceeași poziție cu Băhăian, ca periculozitate, este Valentin Șlepac. Recunosc că am avut un șoc când am auzit de acest personaj, iar asta pentru că l-am cunoscut la instanțele de judecată, în cursul anului trecut. Știam de dosarele în care era implicat, am asistat la termenele de judecată atunci când era arestat, iar apoi ne-am întâlnit pe holurile instanțelor de judecată, când el era liber. Se ferea să vorbească cu presa. Era un om tăcut, timid, stătea retras, își aștepta de fiecare dată avocatul, parcă vrând să lase senzația celorlalți că niciodată nu a fost prin preajmă. Poate că îl credeam în stare pe Șlepac de multe, dar nu-mi imaginam vreodată că ar putea fi un criminal în serie! O dovadă în plus că nu trebuie să ne lăsăm înșelați de aparențe, de chipurile oamenilor. Ele pot ascunde adevărate bestii! Dacă ne gândim la crimele odioase pe care le-au comis Ștefan Niculescu și Shyti Blenis (triplul asasinat de la Mangalia), Remus Ștefan Chiper (cel care își racola victimele de la târgurile de mașini, iar apoi le omora cu ciocanul, iar cadavrele le arunca în Canalul Dunăre - Marea Neagră), mai nou, Lucian Lică (crimă dublă la Corbu) - am enumerat doar câteva dintre crimele oribile de la Constanța -, niciunul nu ne-ar fi dus cu gândul, dacă i-am fi întâlnit pe stradă, că ar fi în stare de crime cu premeditare și deosebit de grave.