Râsu’ - plânsu’

Zilele astea m-am distrat și m-am enervat alternativ, sfârșitul campaniei electorale furnizând subiecte variate. Am văzut, cu mare supărare, oameni înghesuindu-se ca animalele pentru a apuca de-o sacoșă roșie cu te-miri-ce oferită de oamenii PSD, apoi m-am distrat la reacția lui Nicușor Constantinescu, pe care mi-l și închipuiam roșu la față și transpirat, plin de indignare, împroșcând stropi de scuipat, atunci când i s-a dat flit de la Lafarge. Acum, cred că cineva ar fi trebuit să-i spună că un comunicat plin de oftică era ultimul demers de făcut în campania electorală, nereușind decât să dea apă la moară adversarilor, care și așa au condamnat, pe bună dreptate, felul în care administrația locală s-a folosit de toate realizările din bani publici pentru a promova candidații PSD. Am suferit cu Feri Predescu când am auzit de condamnarea ei în favoarea lui Mazăre, și de faptul că pesedistul respectiv nu s-a mulțumit cu această victorie lipsită de glorie, ci a și chemat-o s-o beștelească în fața camerelor de filmat și să se bucure de supărarea ei. Ar fi câștigat imens dacă s-ar fi arătat generos și ar fi renunțat să colecteze banii pe care, în opinia mea, nu îi merită. Ar fi fost o lovitură de imagine, dar l-am supraapreciat, caracterul lui și-a spus cuvântul. Probabil că urmez pe listă, trebuie să fiu atentă ce scriu, la fel de atentă cum am fost și până acum, să nu aibă de unde să mă agațe. Iar apoi din nou m-am distrat când am văzut lista acreditaților pentru alegeri din partea ziarului Observator de Constanța, 35 la număr, cu Felix Stroe, directorul RAJA, în frunte și cu personaje ca Petrică Miu (fost inspector general școlar), Nicolae Buriac (fost consilier județean), Ivan Petrică (angajat al Consiliului Județean, la direcția de turism), care toți și-au descoperit brusc vocația de ziariști, probabil fără nicio legătură cu faptul că fiica patronului, Cristina Dumitrache, este candidat pe colegiul 3 la Camera Deputaților. Treizeci și cinci de „ziariști” acreditați, în condițiile în care caseta redacțională a ziarului cu pricina cuprinde 17 oameni, cu tot cu departamentele tehnice! Foarte haios, într-adevăr, îl și văd pe rotunjorul dom’ director de la RAJA rostogolindu-se pe teren, duminică, plin de entuziasmul începătorului într-ale ziaristicii, cu reportofonul într-un buzunar și cu aparatul foto în celălalt, pentru a lua interviuri și pentru a face poze, că doar nu pentru a influența/cumpăra/frauda în vreun fel voturile pe colegiul 3! Se anunță o votare cu peripeții…