Radule, hai că se poate!

Deși nu credeam că va veni și ziua asta, iată că îl felicit public pe primarul Constanței, Radu Mazăre. De ce?! Pentru că le-a permis angajaților din primărie, pentru prima dată, să afișeze pe site-ul instituției proiectele de hotărâri (în formă detaliată) care urmau să se dezbată vineri în ședința de consiliu local. La o simplă căutare pe site-ul stufos al Primăriei Constanța pentru consultarea convocatorului ședinței de vineri, am avut surpriza să constat că orice constănțean a avut posibilitatea, pentru prima dată, să consulte proiectele de hotărâri și să vadă, măcar din curiozitate, pe ce aveau să se pronunțe aleșii locali la ședința de vineri. Evident că proiectul pentru PUD-ul hotelului din Piața Ovidiu al co-inculpaților lui Mazăre nu a avut link, dar trebuie să marcăm această îmbunătățire a informației. Surprinzătoare, de-a dreptul stupefiantă, așadar, transparența administrației publice locale ce a garnisit ultima ședință de consiliu local. Hai că se poate! Data viitoare, poate, vor fi toate proiectele pe site! Putem să considerăm că este un succes al ziarului Cuget Liber, căci am scris de-a lungul timpului de nenumărate ori despre faptul că nici consilierii locali, darămite muritorii de rând, nu aveau acces, până acum, la proiectele de hotărâri care urmau să se voteze în ședințele de consiliu. Mai mult chiar, atunci când încercau să ceară detalii în timpul ședințelor, consilierii (e vorba de vreo doi de la PD-L și cei de la PNL) erau luați peste picior de primar, acompaniat de aleșii PSD. Nu o dată mi s-a întâmplat să le solicit celor abilitați din primărie (secretarei Marcela Enache, așa-zisului purtător de cuvânt Liviu Tramudana, iar o dată și viceprimarului Decebal Făgădău), înainte de ședințele de consiliu, să ne pună la dispoziție convocatorul ședinței ce urma și implicit proiectele de hotărâri pentru a-i putea informa pe constănțeni. Am fost tratați cu telefoane închise în nas (marca Tramudana), „nu știu, nu pot, nu am voie să vă dau” (scuze gen secretarul primăriei), „da, sigur, se rezolvă” - a spus la un moment dat și Făgădău, care nici nu a mai răspuns la telefon ulterior… Dar probabil că Mazăre era prea sigur pe el la vremea respectivă când nu le dădea voie subalternilor să dea din casă, credea cu ochii închiși în miracolul puilor și al „kilului” de făină asupra celor mulți și ne acuza pe noi că ne băgăm nasul în „trebile” primăriei atunci când solicitam să ni se pună la dispoziție niște informații pe care legea le obligă, de altfel, pe distinsele autorități locale să le facă publice… Am descoperit, însă, la ședința de consiliu de vineri, un alt primar Mazăre. Un tip iritat, arțăgos, iar în juru-i plutea o oarecare neliniște ce trăda și o oarecare nesiguranță… Vorba-i apăsată nu mai era la fel de convingătoare, zâmbetul era mai mult rânjet, iar carențele informaționale în ce privește unele proiecte de hotărâri l-au aruncat, la un moment dat, în ridicol pe primar… În plus, a tras tare de-un trabuc pe care l-a terminat, vizibil nervos, până la finele ședinței. Revenind la proiectele publicate, în premieră, pe site-ul primăriei Constanța, nu poate decât să mă bucure acest lucru chiar dacă el a venit după ce am semnalat de zeci, poate sute de ori, lipsa de transparență din administrația locală. E clar că cineva (poate vreo sursă din DNA sau ANI) i-a șoptit lui Mazăre că municipiul nu e chiar moșia lui, iar noi, constănțenii, fie că l-am votat sau nu, nu suntem nici pe departe sclavii...