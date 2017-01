Q7-le din parcarea de la „Flora”

Nu este o surpriză pentru mine incoerența în argumente a primarului Constanței. Supărat pe faptul că guvernul l-ar putea obliga să bage bani și în lucruri serioase, cum e reabilitarea termică a blocurilor, Mazăre s-a trezit să arunce un ochi spre mașina Q7 a locatarului care va beneficia de subvenția de la Primărie pentru lipirea de izolații pe pereții exteriori. Uită, însă, de parcul de gipane din parcările ANL-urilor pe care le-a dat pe criterii stranii tuturor prietenilor, de la funcționari din Primărie, la procurori, polițiști, membri de partid, „prietene“ ale prietenilor etc.. Oameni cu stare care nu beneficiază doar de un strat de polistiren peste pereții exteriori, ci chiar de cei patru sau mai mulți pereți aferenți unei locuințe, plus tavane, podele și restul utilităților, la o chirie lunară de nimic, cu perspectiva de a-și cumpăra apartamentele tot cu sume modice, probabil după ce vor dovedi că au făcut investiții de miliarde care vor fi deduse din preț. Unele argumente sunt bune numai atunci când nu sunt în parcarea noastră, eh? Ca să nu mai vorbim de starea, bunăstarea, firește, a patronilor de hoteluri și restaurante din Mamaia, cei ce beneficiază de pe urma subvenției de aproape un milion de euro de la Primărie pentru concursurile de bărcuțe și avioane, care le vor aduce lor, patronilor, și mai mulți bănuți în buzunare. Ah, dar am uitat, este vorba și de buzunarul primarului și al președintelui Consiliului Județean (Nicușor pregătește probabil, la ora asta, alte subvenții pentru bărcuțe și avioane și dinspre instituția pe care o conduce), în cealaltă calitate a lor, aceea de patroni de hoteluri și restaurante în stațiunea respectivă. Deci mulți bani merg, cum s-ar zice, dintr-un buzunar într-altul, de la sacouri diferite însă, în contextul unei „garderobe“ destul de bogate a celor doi. E normal să nu fie bun argumentul „Q7" în ACEASTĂ discuție… Fie și pentru că este vorba de mult mai mult decât un „amărât” de Q7 al locatarului de la bloc, numai parcările de la Flora, Malibu sau Oxford neputând fi comparate, ca valoare, cu autoturismul respectiv.