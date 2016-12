PSD – victorie de palmares

PSD a ieșit pe primul loc și la alegerile parlamentare. Nu pentru că doctrina social-democrată îi reprezintă pe constănțeni, nu pentru că Mazăre și Geoană au venit în fața oamenilor cu programe de guvernare coerente și credibile. Nici gând. Ci pentru că lumea nu a ieșit la vot (doar 38% participare pe Constanța). Pentru că tinerii au refuzat, din nou, să voteze. Și nici nu prea poți să îi învinovățești. Cum poți să le reproșezi că nu au fost să voteze, din moment ce, sistem uninominal fiind, cei mai mulți nu au auzit în viața lor de vreunul dintre candidați? Pentru ce să voteze cu x sau y? Doar pentru că este de la PNL sau PD-L? Atunci unde mai este rostul sistemului uninominal, în care trebuie să alegem omul și nu partidul? O vină foarte mare pentru gradul mare de absenteism revine, în primul rând, partidelor politice care nu au înscris în cursă oameni credibili, oameni de perspectivă, care să convingă. În schimb, electoratul fidelizat de Mazăre prin pachete cu pui, făină și ulei a ieșit din nou la vot și a pus ștampila și pentru ceilalți. „Mânca-l-ar mama” a strâns din nou rândurile printre bătrânii Constanței, i-a motivat din timp cu o sacoșă sau două de pui în plus pe an și i-a scos din casă, încolonați precum niște zombi, setați să voteze cu frumoșii candidați pesediști. Și au votat, au votat, iar PSD a crescut, a crescut… În timp ce ceilalți, care acum se plâng că trăiesc într-un oraș roșu, că sunt conduși de baroni și faraoni, că plătesc taxe de protecție, ori au fost plecați în mini-vacanța de 1 Decembrie, ori și-au exprimat leha-mitea nemergând la vot. Însă, victoria PSD nu înseamnă neapărat și participarea la guvernare. Ba chiar, Palatul Victoria pare acum și mai departe de „premierul” Geoană sau „ministrul” Constantinescu. S-ar putea să asistăm la scenariul electoral de acum patru ani. PSD câștigă alegerile parlamentare, însă ajunge în opoziție, deoarece Guvernul va fi făcut de PNL și PD-L, care, potrivit ultimelor estimări, strâng împreună peste 50% din mandatele viitorului Parlament. Foarte probabil să se întâmple din nou așa după primele reacții oficiale. Mai ales că cele două formațiuni au în comun orientarea de dreapta și un mariaj de câțiva ani în trecut. Un alt argument ar fi decizia președintelui Traian Băsescu de a avea un premier din dreapta scenei politice. Aceste lucruri sunt clare și pentru pesediști, mai puțin poate pentru Geoană. În timp ce liderul PSD vorbea în fața membrilor de partid despre viitoarea guvernare social-democrată, fețele lui Mitrea, Mazăre sau Sârbu păreau cel puțin îngândurate, supărate. Poate că se gândeau la dosarele de corupție aflate în justiție și care, fără pavăză guvernamentală, își vor urma cursul firesc sau la milioanele de euro cheltuite în campania electorală, doar, doar or numi și ei câțiva miniștri. Aceeași „încântare” și pe chipul lui Constantinescu, care fierbea în suc propriu de nervi în fața camerelor de luat vederi. Nici unul nu avea atitudinea unui învingător pentru că și ei știau că puterea este departe. Poate la cel puțin patru ani depărtare.