Profesor, caut job decent!

Deznădejdea la care au ajuns profesorii în acest an școlar este fără precedent. Chiar dacă nici înainte de reducerea cu 25% a salariilor, aplicată in corpore bugetarilor, breasla de la catedră nu era prosperă, poate cu excepția acelora care își rotunjeau veniturile din meditații, de data aceasta și ei, meditatorii, par să nu mai facă față cotidianului. Profesori tineri au ajuns să muncească pentru cel mult 500 lei pe lună, iar cei aflați în pragul pensionării rămân muți în fața fluturașului cu 1.200 lei. Pe fondul acestei stări economice deplorabile condiției de cadru didactic, foarte mulți au încercat să-și aranjeze orele la catedră de așa manieră încât să se mai poată angaja și în altă parte. Fie că s-au autorizat ca traducători, fie că au găsit câte o grădiniță unde să ofere un opțional sau meditează chiar la ei acasă, profesorii de limbi străine acoperă o nișă de viitor. Profesorii de limbă română și matematică au fost căutați dintotdeauna „în particular”. În schimb, mai slabă pare să rămână oferta pentru cei de istorie sau geografie, dacă între timp nu s-au apucat să scrie monografii sau știu eu ce alte variante de rotunjire a bugetelor. Și dacă ministeriabilii Educației sunt total rupți de realitate, în ultimii 20 de ani neexistând o viziune coerentă despre învățământ, pentru că majoritatea prestează în mediul universitar, nici măcar în plan local se pare că norocul nu le surâde cadrelor didactice constănțene. Noul inspector general Aliss Andreescu nu numai că dovedește o antipatie față de jurnaliști, reprezentanții presei trăind, în opinia domniei sale, de pe urma muncii inspectorilor școlari, dar nici în plan organizatoric treaba nu stă mai roz. Nu suntem în măsură să comparăm mandate de „generali” și nici nu vrem să facem acest lucru pentru că nu ajută cu nimic situației în care a ajuns învățământul românesc, dar speram ca împreună să oferim cât mai multă informație de interes didactic. Spre exemplu, de la 1 septembrie au rămas incomplete un număr de norme și poate am fi putut, prin publicarea lor, să ajutăm la completarea în timp util. Nu de alta, dar elevi și părinți, deopotrivă, sunt alarmați de faptul că nici în a doua săptămână de școală n-au profesori la catedra de engleză. Și atunci de ce vă mirați că în presă ajung speculații despre împărțeala care se face fie pe criterii de apartenență politică sau afinități de orice natură?