Probleme avem!

Textul inițial era un îndemn la o schimbare de perspectivă. Propuneam un exercițiu simplu, de abandon voit al secundarului din viață. Ai muri dacă, măcar câteva minute, te-ai bucura de plăcerile simple ale vieții? Un ceai, o plimbare, o carte. Probabil că faceți așa ceva, dar inconștient. Sau conștienți că momentul se va sfârși, până la urmă, și că va trebui să vă întoarceți în realitatea noastră săracă. EVIDENT, nu mai există textul inițial, din motive independente de mine. Așa că trebuie să ne întoarcem la criticat, la indignarea, repulsia, jena, mila, sictirul, invidia, superioritatea, inferioritatea, nepăsarea, renunțarea, renegarea, scuipatul, mirarea și înverșunarea (se repetă ceva?) față de problemele IMPORTANTE, care ne privesc pe toți, nu doar pe mine. Deci să încep cu ceva ce îmi este la îndemână. Vânzătorul ambulant care deranjează în fiecare dimineață locatarii de pe frumoasa alee a Nufărului, din cel mai minunat cartier din câte există ele, Tomis Nord. Omul vine zilnic, la orele 9 - 10, cu un cărucior plin cu „peeeepeni, cartofi, vineteee, ceapăăăă avem!”. Vocea lui de femeie TBC-istă îmi creează deja o stare avansată de disconfort. ȘI NU NUMAI MIE! Vecinii se plâng și ei, OK? Gândesc gânduri urâte, greșite față de învățăturile lui Allah. Îmi vine să îl dau cu capul de peeeepeni, să îl frec cu ceapă pe ochi, DAR totuși, un 3% din mine țopăie în creier și strigă „Face un ban cinstit!”. Am coborât și l-am întrebat „Omule, mă enervezi, lasă babele astea nenorocite să facă mișcare, să se ridice din apartamentele lor jegoase și să meargă dracului la piață!!!”. Mmm, poate n-a fost chiar o întrebare. Și el mi-a zis că n-are ce face, că vinde cam trei cărucioare pline pe zi, că le-a prins pe babele comode din zonă. Ce e de făcut? Îl lăsăm să facă bani, chiar dacă ne enervează? Sau îl raportăm pentru comerț stradal ilegal? Habar n-am, dar am epuizat spațiul rezervat acestei probleme. Așa că trecem la următoarea. Accidentul mortal din week-end, în care un haifaivist a reușit să facă accident mortal și a omorât în timpul procesului și o fată însărcinată. Clipe de indignare: „Aaaa!”. Așa le trebuie, că sunt proști și conduc ca niște scăpați de la Palazu? Păcat că au omorât un copil încă nenăscut și, implicit, nevinovat? Decideți voi, eu trec la problema următoare. Echipa națională în meciul cu Franța. Huo, rușineee! Ajunseseră săracii microbiști din Phoenix să se bucure atunci când dădeau francezii pe lângă sau când apăra portarul nostru. Depresie națională, suferință, rușineeee!!! Comparații cu alte campionate, blamăm corupția și lenea de aici, știți continuarea. Trecem la următoarea problemă. Guvernul care dă legi și denumirea stupidă din constituție a procedurii de „asumare a răspunderii”. Păi ce nume e ăsta?? N-ar trebui să își asume tot timpul răspunderea, că doar nu dau legi care îl privesc pe un singur cetățean din Mogadishu! Dau legi pentru 23 (24? 22?) de milioane de ROMÂNI!!! Ia să îmi asum și eu răspunderea. Deci, dacă nu citiți aceste rânduri, înseamnă că am fost dat afară, pentru că mi-am asumat răspunderea.