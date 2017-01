Probă în procesul Educaţiei

Probă în procesul Educației

Gogoșica lui tăticu’ este dovada vie că pactul pentru educație chiar ne trebuie. Într-un proces virtual, nicio mărturie, oricât de inteligent elaborată, nu ar depăși în elocvență discursul fiicei mai mici a președintelui. Nu ceea ce a spus despre pactul pentru educație, ci felul cum o spune (conexat cu alte declarații recente despre eșecuri și „succesuri” sau despre oamenii care „nu vor să vorbesc cu tine”) ne dovedește că avem de-a face cu generații distruse de un sistem dezastruos de învățământ. Elena Băsescu este un exponat, este proba A în fața unei instanțe care amână prea mult sentința. Cu o cultură generală culeasă de pe Internet și pierdută prin referate copy-paste-uite pe care au primit F.B.-uri fără nicio valoare, rătăciți fără speranțe într-o programă școlară stufoasă și labirintică, împiedicați printre telenovele și tabloide care le spală creierele cu mare eficiență, neglijați de părinți mult prea ocupați cu înmulțirea banilor, un fel de tutori bucuroși să dea o șpagă pentru viitorul copilului și să nu-i doară capul prea tare, cei mai mulți dintre tinerii zilelor noastre se găsesc într-o derută totală. Nu mai au modele de urmat, în afara vedetelor atât de derizorii, din politică sau showbiz, care ne sunt impuse prin mass media tabloidă. Vocația a devenit un cuvânt uzat, un arhaism care nu-și mai are acoperirea în realitate, alte resorturi, pur materiale, aflându-se la originea alegerilor de viață. Recent, am primit zeci de CV-uri pentru un post vacant. Cum formularul avea o rubrică „care este jobul care credeți că vi s-ar potrivi cel mai bine?” am putut să observ că cei mai mulți își doresc să fie „asistent manager”. Adică o poziție care să le confere un oarecare prestigiu în ochii celorlalți angajați, din care să transmită ordinele șefului, care să implice zero responsabilități și o influență considerabilă, pe care fiecare poate să și-o gestioneze după posibilități. În mare, ideea e să-și găsească drumul care să le permită un traseu ascendent, fără griji, cu mulți bani, cât mai multă vizibilitate și efort minim. Meseriile de vocație și-au pierdut prestigiul, aproape nimeni nu mai alege o anumită carieră pentru simplul motiv că îi place, ar fi de-a dreptul ridicol... Iar teama de ridicolul de a fi altfel decât ceilalți este mai mare decât teama de ridicolul generat de „o simplă greșeală gramaticală”, oricât de jenantă...