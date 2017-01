Prinţişorul de Brazilia

Prințișorul de Brazilia

În plină campanie electorală pentru europarlamentare, președintele PSD Constanța le arată tuturor cam ce părere are despre eveniment, întorcând fundul și zburând spre țările calde. Brazilia este patria lui de suflet, este pământul după care tânjește chiar și atunci când obligațiile legate de funcție sau, mai precis, de păstrarea funcției pentru încă un mandat, îl silesc să se ocupe de kitesurfing la Constanța, și nu la Rio. A rezistat destul de mult în țară, de această dată, dar a plecat exact la țanc. Ajutorul său pentru campanie s-a limitat la o fotografie în care apare alături de tânăra candidată de la PSD Constanța pentru Parlamentul European. Nu, nici măcar nu s-a fotografiat cu fiica lui Dumitrache, aceea cu un CV impresionant, doar și-a dat acordul să-i fie folosită imaginea pentru un fotomontaj. Putem să bănuim că nici n-o cunoaște, chiar dacă mesajul campaniei este că el, Radu, ar avea încredere în ea, Cristina. Ea se uită în obiectiv, adică la noi, localnicii, iar el se uită în zare, bănuim că spre Brazilia… în nici un caz nu este o relație de cunoaștere reciprocă, ochi în ochi, de tipul Me Tarzan, You Jane. O să-l revedem după alegerile pentru Parlamentul European, deconectat, bronzat, cu puteri refăcute prin contactul cu pământul viselor sale. Va reveni printre constănțeni ca să intre într-o prelungită linie dreaptă pentru alegerile locale, în stilul său personal. Un stil în care nu încape rutina programului matinal (primarul nu poate fi găsit de nimeni înainte de ora 12), nu intră audiențele (nu-și poate pierde timpul cu fiecare dintre alegători, ci doar cu grupuri semnificative numeric, care dau bine la TV), nu se potrivesc dialogurile civilizate, pe ton cuminte (acelea sunt zero, din punct de vedere electoral, telespectatorul e captivat de scandal și de cuvinte neașteptat de dure, pe care primarul nu se sfiește să le emită, văzând că nu-l costă nimic). Este un tânăr prințișor fanariot, răsfățat de toată lumea din jurul său, care face ce vrea, când vrea, nu permite contrazicere din partea nimănui. În altă epocă, bucuros le-ar scurta capetele celor care îl deranjează și îl fac să-și piardă prețiosul timp cu inutile vizite la procuratură. Cum manierele fanariote au evoluat în timp, acum le spune doar să-l pupe-n fund și pleacă în Brazilia.În plină campanie electorală pentru europarlamentare, președintele PSD Constanța le arată tuturor cam ce părere are despre eveniment, întorcând fundul și zburând spre țările calde. Brazilia este patria lui de suflet, este pământul după care tânjește chiar și atunci când obligațiile legate de funcție sau, mai precis, de păstrarea funcției pentru încă un mandat, îl silesc să se ocupe de kitesurfing la Constanța, și nu la Rio. A rezistat destul de mult în țară, de această dată, dar a plecat exact la țanc. Ajutorul său pentru campanie s-a limitat la o fotografie în care apare alături de tânăra candidată de la PSD Constanța pentru Parlamentul European. Nu, nici măcar nu s-a fotografiat cu fiica lui Dumitrache, aceea cu un CV impresionant, doar și-a dat acordul să-i fie folosită imaginea pentru un fotomontaj. Putem să bănuim că nici n-o cunoaște, chiar dacă mesajul campaniei este că el, Radu, ar avea încredere în ea, Cristina. Ea se uită în obiectiv, adică la noi, localnicii, iar el se uită în zare, bănuim că spre Brazilia… în nici un caz nu este o relație de cunoaștere reciprocă, ochi în ochi, de tipul Me Tarzan, You Jane. O să-l revedem după alegerile pentru Parlamentul European, deconectat, bronzat, cu puteri refăcute prin contactul cu pământul viselor sale. Va reveni printre constănțeni ca să intre într-o prelungită linie dreaptă pentru alegerile locale, în stilul său personal. Un stil în care nu încape rutina programului matinal (primarul nu poate fi găsit de nimeni înainte de ora 12), nu intră audiențele (nu-și poate pierde timpul cu fiecare dintre alegători, ci doar cu grupuri semnificative numeric, care dau bine la TV), nu se potrivesc dialogurile civilizate, pe ton cuminte (acelea sunt zero, din punct de vedere electoral, telespectatorul e captivat de scandal și de cuvinte neașteptat de dure, pe care primarul nu se sfiește să le emită, văzând că nu-l costă nimic). Este un tânăr prințișor fanariot, răsfățat de toată lumea din jurul său, care face ce vrea, când vrea, nu permite contrazicere din partea nimănui. În altă epocă, bucuros le-ar scurta capetele celor care îl deranjează și îl fac să-și piardă prețiosul timp cu inutile vizite la procuratură. Cum manierele fanariote au evoluat în timp, acum le spune doar să-l pupe-n fund și pleacă în Brazilia.