Primarul la telefon

M-a sunat primarul. Mi-a reproșat că articolul din ziarul nostru de ieri ar fi fost tendențios. Că am fi încercat să-i aruncăm în cârcă tragedia fetiței ucise de maidanezi, cu toate că el a venit cu argumente clare. Și ce poate fi mai clar decât faptul că era un teren privat acela pe care a fost găsit cadavrul, iar hingherii nu acționează pe un teren privat? M-a bucurat acest apel al lui Mazăre; am tras concluzia că el apreciază, în general, obiectivitatea și conștientizează justețea criticilor care îi sunt aduse constant în Cuget Liber, fiind deranjat numai de ceea ce, acum, a considerat o abatere. Cum luăm în seamă orice reclamație a cititorilor noștri, cu atât mai mult a primarului (care e el primar), am recitit articolul colegelor mele. Extrem de corect, cu citarea tuturor părților, inclusiv Mazăre, inclusiv primarul de Agigea, inclusiv directorul firmei de ecarisaj. Este adevărat, concluzia articolului nu s-a pliat pe argumentele edilului de Constanța, dar nu suntem obligați să avem aceeași opinie, nu? M-am întrebat de ce, dintre toate materialele critice care apar în Cuget Liber, l-a deranjat doar acesta. Poate pentru că se află în pragul campaniei electorale și pe un trend de scădere a procentelor, iar o tragedie ca cea de la Agigea este dărâmătoare… Poate pentru că nu poate renunța la eșafodajul de argumente pe care și l-a construit, căci asumarea unei părți dintr-o așa de mare vină ar fi mult prea deprimantă pentru oricine. Într-un singur punct sunt de acord cu primarul, vinovați sunt și părinții care au putut lăsa nesupravegheat un copil atât de mic. Și credeți-mă că știu ce vorbesc, fetița mea are 6 ani și, din momentul în care ieșim din bloc, aproape că nu-i dau drumul la mână până când nu ajungem la mașină sau în parc. Darămite s-o las să se joace singură pe-afară! Dar grija asta este adaptată unei situații. De ce nu pot copiii mici să se joace singuri în fața casei, cum făceam noi, cu ani în urmă? Pentru că orașul Constanța a devenit foarte periculos, așa cum Mazăre însuși recunoștea atunci când explica de ce poartă pistol. Cu toată taxa de liniște, în orașul european Constanța poți fi jefuit, împușcat sau mușcat în plin centru, nu numai la periferie. Îl înțeleg pe Mazăre, nu este ușor să admiți, nici măcar în propriul for interior, că un copil a murit din cauza unei probleme pe care nu te-ai obosit să o rezolvi în opt ani. Că, fără să dorești sau să te gândești că o asemenea tragedie s-ar putea întâmpla, ai favorizat-o prin faptul că nu ai făcut nimic s-o previi. Opt ani în care ai făcut atâtea pentru oraș, ai făcut telegondolă, ai făcut Aqua Magic, ai făcut concurs de formula 1 pe apă, ai adus palmieri din Grecia pe bani grei, ai pus vaporașe la granițe, ai făcut fântâni arteziene, dar nu ai reușit să găsești fonduri sau soluții pentru „programe coerente de gestionare a animalelor fără stăpân prin metoda sterilizării, vaccinării, deparazitării“, cum recomandă chiar organizațiile de profil. Ai fi putut atrage fonduri comunitare pentru adăposturi moderne, ai fi putut crea oportunități pentru voluntariat, ai fi putut organiza campanii de educație civică și de adoptare a maidanezilor, doar să fi existat o cât de mică preocupare pentru adevăratele probleme ale orașului, nu pentru a-l spoi de ochii turiștilor. Chiar și acum, în al doispre-zecelea ceas, e mai ușor să măsori pe hartă metrii care despart locul crimei de granița Constanței sau să analizezi statutul juridic al terenului, confecționând argumente din birou, decât să te sui în limuzină și să dai o fugă până acolo, pe strada Sudului, să vezi cum trăiesc acei constănțeni. Să constați personal că nu sunt dintre aceia care caută în gunoi și trăiesc din asta (cum mi-a spus primarul la telefon, informat la rândul lui de o voce din preajmă), că plătesc impozite și taxă de habitat, deci ar avea dreptul la servicii din partea administrației locale. Să-ți spună că n-au văzut picior de hingher în zona lor (publică, nu privată), doar haite de câini care le-au omorât animale și păsări înainte de a le ucide copilul. Să vezi cu ochii tăi că maidanezii de Agigea nu cer voie când trec în Constanța și nu-s legați de glie ca să poți invoca statutul privat al terenului pe care au omorât fetița. Da, poate că, juridic, argu-mentele care disculpă primăria și firma care se ocupă de ecarisaj sunt întemeiate, dar, când rămâi tu cu tine, imposibil să nu te bântuie adevărul!