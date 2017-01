Primăria dintre gunoaie

S-a tot scris despre modul în care este administrat orașul Constanța, despre nepăsarea cu care autoritățile locale tratează probleme importante pentru comunitate: mizeria, lipsa locurilor de parcare, starea trotuarelor, câinii comunitari. Însă, din câte constat, pe mai marele urbei îl doare în spate de nevoile și problemele constănțenilor. Imediat după alegeri a renunțat chiar și să mimeze o oarecare preocupare. Nu îl mai interesează nimic. Doar distracția din Mamaia. Dincolo de cuvinte, teorii despre cum ar trebui să arate orașul european Constanța, realitatea din sufletul urbei este dureroasă și ne aruncă undeva în rândul așezărilor din lumea a treia. Și nu vorbesc doar vorbe când spun asta. Sincer, nu mă așteptam, chiar și în contextul în care primarul este în vacanță mai bine de jumătate de an, ca în plin sezon estival, în centrul Constanței, mai exact în parcul Primăriei, tone de gunoaie să zacă nestingherite pe iarbă, alei, în locurile de joacă ale copiilor. În ziarul de ieri am prezentat pe larg , cu imagini care nu mai au nevoie de nicio explicație, cum arată parcul din inima Constanței. De la chiuvete, pantofi, cutii de bere, cartoane de pizza, chiștoace și tot felul de sticle și hârtii, printre copaci, pe iarbă și pe alei puteai găsi orice în materie de gunoi. Am văzut copii care se jucau acolo, în mizerie, bătrâni care stăteau la umbră pe bancă, flancați de cutii de bere și sticle de suc aruncate pe jos. Dincolo de aspectul inestetic, zona devine periculoasă pentru sănătatea celor care vor să-și petreacă timpul acolo. Practic, parcul a devenit un focar de infecție, mai ales că temperatura din aer a depășit 38 de grade, iar gunoaiele emană un miros înțepător, puternic. Reprezentantul primăriei, contactat de Cuget Liber pentru a comenta situația, s-a grăbit să dea vina imediat pe turiști, care mănâncă în parc și își abandonează resturile pe unde apucă. Poate că așa o fi, nu neg că și gradul de civilizație al unora este mai jos și de genunchiul broaștei. Însă după cum arăta parcul duminică, exact ca o groapă de gunoi, era clar că cei care se ocupă cu salubritatea și întreținerea spațiilor verzi nu au mai trecut de mult pe acolo. Coșurile de gunoi erau arhipline. Dădeau pur și simplu pe dinafară, iar în jurul lor tronau mormane de mizerie. Așadar, nu este vorba, în primul rând, de vina turiștilor, cât de nepăsarea celor care răspund de acest oraș. Culmea ironiei, toate gunoaiele astea se află la doar câțiva metri de geamul primarului. Dacă s-ar fi sinchisit alesul nostru să treacă măcar o zi pe la primăriei și să deschidă fereastra biroului, nu ar fi putut să nu observe că, în loc de parc, Primăria este amplasată în mijlocul unei gropi de gunoi. Dar cum este vară și în birouri este cald, angajații din administrația publică și-au dat seama că șansele ca mizeria să ajungă sub ochii edilului sunt minime. Așa că își văd și ei în continuare de sezonul estival, de mare, de soare.