Prea săraci să îi alegem tot pe-ăştia

Prea săraci să îi alegem tot pe-ăștia

Jumătate de oră cu autobuzul 100 de la ICIL la Casa de Cultură. Știu că e o banalitate după aproape o săptămână de iarnă adevărată. Aproape că nici nu mai ai ce să mai spui despre situația din Constanța, despre felul cum a fost „gestionată“ zăpada… dar e o situație pe măsura inconștienței cu care unii dintre noi tânjesc din patru în patru ani după această umilință. Unora le plac puii moca, alții se bucură că au lumină pe stradă, mai sunt și „oamenii de afaceri“ constănțeni care dorm liniștiți că nu îi calcă cei de la corpul de control decât atunci când „trebuie“… Și dacă încerci să zici ceva de prea-iubitul lor Mazăre, te privesc cu dispreț, te acuză că scrii la comandă, se ascund în spatele unor pseudonime și își permit să jignească, dar ei nu au demnitatea ca măcar atunci când se uită în oglindă să recunoască că nu le-a mai rămas nici urmă de moralitate. Așa că recunosc că am avut o plăcere, diabolică, ce-i drept, să îi văd pe dragii beneficiari ai cozonacilor și ai sticlei de ulei, care îl pupă pe Răducu pe la întrunirile electorale, cum se țin acum de ziduri să nu se prăbușească în noiane. M-au amuzat și „drăguții“ cu „4X4“ care îți jură, de altfel, că nu fac doi pași pe jos și care acum le plâng de milă pantofilor de firmă și tânjesc după schiuri în drumul de unde își parchează bolidul până la biroul de fițe căpătat în schimbul a „ceva” de la administrație…Mi s-a făcut lehamite când i-am auzit și pe cei mai mari slugoi ai lui Mazăre că îl înjură printre dinți, când ei îi mănâncă din palmă, în schimb. Da! Toți s-au tot plâns și au înjurat zilele acestea, frate! Acum, că la vară… uite puiul, uite spațiul comercial, uite și ție un teren în buricul târgului, mai spoiește o școală și mai aduce trei dulapuri noi la o grădiniță și se înghesuie toți să îl voteze din nou, sub pretext că „ăsta tot a făcut ceva pentru Constanța, pe când alții…“. De ce vă place, fraților, să vă înjosiți în halul ăsta? Nu înțelegeți că șosele bune, lumina pe străzi, apa caldă la robinet și toate celelalte sunt absolut normale pentru o societate civilizată, iar noi plătim din greu pentru acestea?! (Chiar și deszăpezirea face parte din decor, iar noi cotizăm pentru ea.) Atât de „impotenți“ sunteți voi, oamenii de afaceri, care vă umiliți în fața clicii care împarte Constanța și faceți temenele doar ca să vă dea ce le scapă printre degete?! De ce îi îndatorați pe bieții copii voi, dragele mele mămici, pentru o școală spoită și trei calculatoare, când acestea fac parte din firescul epocii în care trăim?! E o vorbă, la noi, la români, că suntem prea săraci să ne luăm lucruri ieftine. Aș vrea să cred că, zilele acestea, înotând prin zăpadă, fie la volanul unui „4X4“, fie „per pedes“, ați înțeles că am ajuns și prea săraci ca să îi mai alegem tot pe-ăștia…