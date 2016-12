Poveşti cu Zona Metropolitană

Povești cu Zona Metropolitană

Zona Metropolitană rămâne încă doar o Fata Morgana pentru constănțeni. E drept că ea a luat ființă pe hârtie în februarie 2007, cei 15 semnatari ai acordului de înființare a unei asociații în acest sens, în frunte cu viceprimarul Constanței de atunci, Nicolae Nemirschi, fiind foarte mândri de realizarea lor la vremea respectivă. Din păcate, așa cum am mai scris și cu alte ocazii, această măreață inițiativă a debutat destul de timid în practică. Adică singura mărturie a existenței acestei zone sunt și astăzi plăcuțele care delimitează zona de restul județului. Ar mai fi întâlnirile care se tot organizează vara pe la Constanța, la care se vorbește, se vorbește și iar se vorbește… Ah, da, cu scuzele de rigoare, trebuie să fac referire totuși și la partea „bună“ a acestei structuri și anume oportunitatea primarilor de a se plimba acum prin străinătățuri, în gașcă! Evident, sub pretextul schimburilor de experiență cu structuri similare din lumea largă! Iar dacă până acum rezultate concrete nu au prea apărut, iată că săptămâna trecută, în cadrul tradiționalei întâlniri de vară, s-a avansat ideea că „UE alocă 90 de milioane de euro Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța”. Bani, nu glumă! Și dacă mai punem la socoteală și faptul că printre proiectele înscrise în hârțogării se numără și zona veche a Constanței, mai că îți vine să te bucuri și să visezi la o adevărată… Metropolă. Vine însă și partea pe cât de adevărată, pe atât de crudă a poveștii: proiectele pot fi depuse până în 2013, iar finanțarea ar putea veni undeva prin 2015. Adică boală lungă, moarte sigură… În zadar s-a umflat în pene Mazăre chiar și la ultima ședință de Consiliu Local, atunci când a fost întrebat ce părere are despre transformarea zonei în arie protejată, „scuipând”: „o tâmpenie”. Degeaba a vorbit pe un ton de intimidare, care sfida și limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot, încercând să se apere pentru eșecul său cel mai mare din toate cele trei mandate de primar! În zadar a invocat numele viceprimarului Decebal Făgădău (care, la drept vorbind, cât va mai duce, oare?) ca o garanție pentru proiectul salvator al zonei, despre care ai fi putut crede, la modul cum vorbea Mazăre, că acușica stă să înceapă. În fond, era doar o apărare, de-acum destul de firavă, și care nu mai are niciun fel de credibilitate în ochii constănțenilor. Din felul cum se pune problema în realitate, așa cum a fost ea prezentată la întrunirea de săptămâna trecută, este clar că peninsula nu va face curând parte din… Zona Metropolitană Constanța. Cu siguranță proiectele care vizează dezvoltarea copilului de suflet, Mamaia, vor fi mult mai aproape de cei 90 de milioane de euro de la Uniunea Europeană. Dar la fel de sigur e și că pe Mazăre îl macină al naibii de tare ideea că ar putea pierde printre degete peninsula, ducându-se astfel de râpă multe vise de mărire pecuniară ale găștii sale.