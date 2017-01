Poliţia Rutieră mă face să mă simt trăind în Botswana!

Poliția Rutieră mă face să mă simt trăind în Botswana!

Ați avut vreodată răbdarea de a asista, preț de un sfert de ceas, la o acțiune a agenților de la Poliția Rutieră, scoși în stradă cu misiunea precisă de a împărți amenzi în dreapta și în stânga? Cei mai mulți dintre noi probabil că am avut preocupări mai interesante. Totuși, dacă vă faceți timp, o să aveți surprize peste surprize. Joi, cu sprijinul colegilor din Galați și Brăila, în mai multe localități din județ, inclusiv în municipiul Constanța, Poliția Rutieră a organizat o amplă acțiune în trafic, vizați fiind cei mai indisciplinați șoferi. Adică cei care nu poartă centură de siguranță. „Este o acțiune conformă normelor europene. Pentru fiecare greșeală, legiuitorul a prevăzut o pedeapsă, în funcție de gravitatea sa”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Rutiere Constanța, Marius Ghiță. Unul dintre „filtre” a fost amplasat pe b-dul 1 Decembrie, în dreptul hypermarket-ului Kaufland. Un polițist dotat cu aparatura necesară, plasat în intersecția cu b-dul IC Brătianu, transmitea colegilor numerele automobilelor celor prinși în ofsaid. 100 de metri mai încolo, indisciplinații erau trași pe dreapta. Clasica placă o cunoașteți: „Sunt agentul X, actele la control, permisul, documentele mașinii. Nu ați purtat centura de siguranță, o să fiți amendați cu 60 de lei”. OK, legea-i lege și trebuie respectată de toată lumea. Marea majoritate a șoferilor și-au recunoscut vina, și-au luat „bilețelul de amor” și au pornit la drum. Au pierdut, însă, un „spectacol” pe cinste. Concentrați pe „Acțiunea Centura”, băieții în uniformă nu au mai avut ochi pentru haosul din trafic. O luxoasă mașină de teren, pilotată de un tip ce își povestea viața la telefon, trece în goană pe lângă coloana șoferilor ce își așteptau spășiți amenda. Nu purtaseră centura pe o arteră în care se circula aproape bară la bară! O autoutilitară taie linia dublă continuă și virează brusc stânga, pentru a intra mai ușor în parcarea de la Kaufland. A luat-o omul pe scurtătură, ce rău a făcut? Pietonii traversează nestingheriți bulevardul, deși trecerea pentru pietoni este la doar 100 de metri. Sporadic, se mai aude câte un fluier. Dar oamenii legii nu stau tocmai bine cu atenția distributivă. Sunt concentrați pe cifrele pe care le au de transcris în „foaia de serviciu”. O altă limuzină de lux trece pe lângă polițiști. Are în mod precis mai mult de 60 de kilometri pe oră, schimbă benzile în mare viteză, ca pe autostradă, dar își continuă imperturbabilă drumul. Tipul cu ochelari de șmecher nu poartă centură, dar nu i se întâmplă nimic! Stau atunci și mă întreb: oare Poliția Rutieră câte măsuri folosește când judecă evenimentele din trafic? Care este rolul său în societate? Să prevină sau să dea amenzi? Unii oameni spun pe la colțuri că ar fi vorba chiar despre o „normă”. Niște răutăcioși. Eu nu i-am crezut, pentru că știu că, la Inspectoratul Constanța, sunt polițiști, nu milițieni. Tocmai pentru că le cunosc profesionalismul și deschiderea către spiritul european, îmi permit să le dau un sfat polițiștilor de la Rutieră: decât să taie amenzi pentru nepurtarea centurii - fie spus, într-un oraș sufocat de automobile, în care, în mod normal, nici nu poți depăși 45-50 km / h - mai bine ar căuta să elimine faptele grave din circulație. Nu diminuez rolul centurii, departe de mine acest gând, dar, când pun în celălalt taler al balanței vitezomanii, tupeiștii care „înroșesc” mobilul la volan, derbedeii care fac curse pe bulevarde, nu numai noaptea, ci și în cursul zilei, nesimțiții care nu acordă prioritate sau inconștienții care trec pe roșu, dar care trec neobservați (oare) de Poliție, parcă mă simt trăind în Botswana. Ptiu!, pe unde o fi, oare, Botswana? PS: Sunt ferm convins că șoferul Daciei Logan a poliției, surprins de fotoreporterul Cuget Liber tăind linia dublă continuă în Valu lui Traian, fără a avea pus în funcțiune girofarul, și-a luat amenda. Și nu doar 60 de lei!