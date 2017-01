Pietonţii Constanţei

Pietonții Constanței

Nu înțeleg de ce constănțenii nu au dreptul de a merge, ca oamenii civilizați, pe trotuar. Nu înțeleg cu ce drept Primăria Constanța aruncă pietonii în mijlocul străzii. Autoritățile transformă trotuarele orașului, acelea care nu sunt ocupate cu mașini, în parcări private. Zilnic, partea destinată pietonilor este decupată cu lăcomie, asfaltată și împrejmuită cu lanțuri de care atârnă plăcuțe inscripționate cu numele vreunui hotel, restaurant sau al vreunei bănci. Pietonilor le mai rămâne o îngustă fâșie de trotuar, pe care nu pot merge decât în șir indian. Dacă mai ai și copil mic și ești cu căruciorul sau dacă ești persoană cu handicap și te afli țintui într-un scaun cu rotile, singura șansă de a trece este să te încadrezi cuminte în trafic, pe partea carosabilă, în rând cu autoturismele. Claxoane, înjurături și chiar pericolul de a fi lovit de vreo mașină. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, tot tu ești vinovat fiindcă nu ai ce căuta pe stradă. Din propria experiență vă spun că a ieși la plimbare cu copilul în cărucior, în Constanța, este o adevărată aventură. Pentru a-ți duce călătoria la bun sfârșit ai nevoie de câteva atuuri. În primul rând, îți trebuie un cărucior cu roți mari, solid, să poată rezista la craterele de pe porțiunile libere de trotuar. Nu de alta, dar până acum, în șase luni de zile, am stricat vreo două, și sunt ale naibii de scumpe. Ar fi fost bine dacă le puteam face vreo asigurare tip Casco sau ceva asemănător, însă nu există. Apoi, trebuie să fii cu ochii în patru la traseu tot timpul. În orice clipă de neatenție te poți trezi în nas cu cărucior cu tot dacă ai neșansa să te opintești în vreo groapă sau în pietroaiele abandonate de la vreo construcție din apropiere. Însă, niciuna dintre cele două calități enumerate mai sus nu te pot ajuta în lupta cu autoturismele parcate haotic pe trotuare. Aici ai nevoie de mușchi ca să iei căru-ciorul, cu copil cu tot, pe sus. Nu cred că există trotuar în orașul Constanța care să nu fie folosit de șoferi drept parcare. Însă vina le aparține doar pe jumătate conducă-torilor auto. Aici avem de-a face, în primă fază, cu nepăsarea auto-rităților locale care nu construiesc parcări și nu îi amendează pe cei care își parchează mașinile pe partea destinată exclusiv pietonilor. Însă, trebuie să sesizez și nesimțirea unora dintre șoferi care se încăpățânează să-și bage autoturismele până în scara blocului sau în ușa magazinului sau a barului. Ok, înțeleg că nu ai unde să parchezi și trebuie să îți urci mașina pe trotuar, însă fă-o cu bun simț, nea șoferule. Gândește-te că nu toată lumea are mașină și că mai există și pietoni în orașul acesta. Nu lasă loc de trecere nici măcar unei singure persoane, ce să mai vorbim de cărucior cu copil. Așa că ești nevoit să mergi pe stradă, printre autoturisme. În fața acestor probleme, Primăria Constanța nu ia nicio măsură. Poate doar aceea de a mai transforma, în mod oficial, unele trotuare (ex. vezi bd Tomis în zona Prefecturii) în parcări private, complicând și mai mult lucrurile. Nu îi ajută nici pe pietoni, dar nici pe șoferii constănțeni care nu sunt clienții vreunei anume bănci sau care nu își beau cafeaua la barul de fițe de peste drum. A mai promis edilul niște parcări supraetajate în campania electorală, însă a uitat cu totul de ele. Așadar, în ochii mai marilor urbei, cine merge pe jos în Constanța este fie tont, fie pietont. În nici un caz pieton.