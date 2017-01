Pedeapsa cu moartea - ne băgăm sau nu?

Este un pic aiurea să vorbești despre pedeapsa cu moartea în Săptămâna Patimilor. Dar trebuie s-o facem, din moment ce aflăm că 91 la sută dintre români ar fi de acord cu reintroducerea pedepsei capitale în legea penală. Să ne fi transformat, peste noapte, din poporul cald și ospitalier cântat în balade într-o nație degrabă vărsătoare de sânge imaginată de Bram Stoker și de admiratorii săi? Ori, într-adevăr, norodul, în sfârșit oripilat totalmente în urma receptării știrilor de la ora 7 dimineața și 5 după-amiaza, a ajuns la concluzia că Legea Talionului poate ține loc de pedepse privative de libertate? Abolirea pedepsei cu moartea în România s-a făcut abrupt, în ianuarie 1990, imediat după ce soții Ceaușescu au fost executați sumar după un proces la fel de sumar. Faptul că regimul comunist transformase pedeapsa capitală într-un instrument de oprimare a făcut ca românii, deveniți - nu-i așa? - democrați, să se îndepărteze cu dezgust mai mult sau mai puțin simulat de această barbarie. Iată, însă, că, la 20 de ani de atunci, aproape toți conaționalii noștri ar vota cu două mâini injecția letală. Sau scaunul electric, cu toate că factura la curent ar deveni, probabil, una astronomică, după bunul obicei al acelor ragazzi de la Enel. Curentul de opinie favorabil eliminării fizice a celor vinovați de crime cu premeditare sau violuri asupra copiilor și bătrânilor are argumente solide: potopul de astfel de infracțiuni deosebit de violente revărsat zi și noapte prin sticla televizorului sau rotativa tipografiei, neîncrederea accentuată de care „se bucură“ Justiția ș.a.m.d. Am ajuns să considerăm drept unică soluție pedeapsa cu moartea pentru asanarea societății pentru că, din nefericire, restul instrumentelor ori nu există, ori sunt aplicate într-un mod jalnic. „Și, dacă SUA, campioana democrației în lume, încă își permite să execute criminali (texanii, în special), noi de ce n-am face-o?“, este întrebarea legitimă. Numai că acest lucru nu se va întâmpla: legislația europeană interzice această pedeapsă, iar legislația europeană are întâietate. În plus, culoarul morții e cu sens unic.