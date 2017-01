Panarama

Edilul-șef al Constanței, pesedistul Radu Mazăre, iute coborâtorul de pe zmeu, rapid organizatorul de conferințe de presă în care-și varsă amarul, a anunțat, ieri, că ANI vine din nou în control la primărie, pentru a verifica 20% dintre licitațiile organizate în 2009. Dincolo, însă, de aceste „detalii” care l-au făcut pe primar să se simtă, potrivit declarațiilor sale, „extrem de relaxat”, el a afirmat ieri că trăim „într-o panaramă de țară”. Același om pe care bătrânii îl aruncă în sus, „ca pe fotbaliști”, s-a plâns de România. O dată, de două ori, de trei ori. „OK, omul insistă, deși nu era nevoie, am înțeles de prima dată”, îmi spuneam în vreme ce ascultam atât de previzibilele sale auto-victimizări. Cine vine să ne spună, să inoculeze ideea că trăim într-o panaramă de țară? Același om care le transmite, în fața camerelor, procurorilor de la DNA „canci”? Același care veghează la cum își rup constănțenii gâtul în zăpada de pe trotuare, dar de departe, de pe nisipul însoritelor plaje ale Braziliei ascultând, poate, Gilberto Gil sau, mai bine, Sergio Mendes? Cine sare să critice „panarama” asta de țară? Omul care, la al treilea mandat, le transmite bătrânilor că e supărat pe ei pentru că Mircea Geoană a eșuat lamentabil în orașul roșu? Păi cred și eu că e o panaramă de țară dacă niște nimeni își fac averi din nimic. Am aceeași viziune asupra acestei țări dacă o compar cu acelea în care civilizația și bunul simț dictează și în care un primar, un simplu primar, nu sare ca o pițipoancă frustrată atunci când mai multe instituții ale statului verifică documente dintr-o administrație PUBLICĂ locală. În definitiv, cineva care nu are nimic de ascuns nu iese în față ca să ceară compătimire. Un om care nu participă, în fiecare zi, la decăderea acestei „panarame”, nu dă presa afară din sediul de partid doar pentru că nu este „presa de casă”. Cine recită o poezie care are ca laitmotiv această „panaramă de țară”? Același care pune pe seama „slugoilor” lui Băsescu orice acțiune ce are drept obiect legalitatea contractelor din Primărie, contracte din banii publici, ai plătitorilor de taxe și impozite și ai căror câștigători sunt, invariabil, firmele prietene ale administrației locale? Nu de alta, dar să aibă și gura… firmelor ce mânca. Aceeași persoană care conduce Primăria care nu se sinchisește să răspundă solicitărilor ce au la bază legea privind liberul acces la informațiile de interes public? Cineva ar trebui să-i spună lui Mazăre că nu este centrul universului nici măcar în panarama asta de țară unde pensionarii îl aruncă în sus ca pe fotbaliști.