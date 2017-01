Ooooo, ce beau băieţii?

Ooooo, ce beau băieții?

Două limbi și-un ochi. Cam ăsta ar fi Guvernul României, atât de chior și prost încât nu vede rahatul economic și social în care se scufundă țara, însă destul de limbut pentru a-și bate joc de români pe două voci, PSD și PD-L. Cred că știți cu toții reclama la Coca-Cola Zero, în care două limbi grețoase încearcă să bea suc dintr-o sticlă. Sunt sigur că cei mici o adoră. Acum, nu știu când a fost făcut spotul, dar aș putea să jur că este o parodie perfectă a ceea ce se întâmplă în prezent pe plaiurile politice dâmbovițene. Când apar limbile alea pe ecran, parcă îi văd pe Hrebenciuc și Vanghelie cum se chinuiesc să sugă cât mai mult din această Românie, tot Zero, și aici au nimerit-o cei de la Coca-Cola, printr-un pai lung și subțire - instituțiile și autoritățile statului. Este de notorietate că scopul lor declarat când au intrat la guvernare a fost să aibă acces la împărțirea ciolanului, numai că s-au trezit cu o criză economică de toată frumusețea. Așa că, pe foametea asta, este bună și o ciorbă chioară, atâta timp cât o dă tot țara. Mergând pe firul epic al filmulețului, apare dintr-un cadru îndepărtat, rupt de lume și „frumușel”, ochiul. Da, cel care ar trebui să vadă tot, să știe tot. Domnul premier Boc. Emil Boc, care, după opt luni de guvernare, habar nu are ce se întâmplă în realitate cu țara asta, cu economia ei. Vede el, că doar e ochi, că toată ziua politicienii își lipesc limbile pe ecranele televizoarelor, discutând lucruri cu adevărat esențiale pentru momentul critic prin care trece România: ce au mai făcut rudele lui Băsescu, de ce nu a venit Udrea la Comisie, Geoană evlaviosul la mănăstire, președintele cu clop la mulsul vacilor, lupta oarbă și prematură pentru alegerile prezidențiale, în timp ce majoritatea statelor din UE anunță ieșirea din recesiune. Însă nu ia atitudine, pentru că este prea mic. Dar, mai presus de toate, totul se macină din interior, unde ochiul și limbile nu au pace împreună. „Nouă nici nu ne place de tine. Și știi de ce? Pentru că ești un mare mincinos!” - o simplă și complexă, totodată, caracterizare a relațiilor de prietenie dintre cele două grupări care conduc țara. Bineînțeles, răspunsul este unul pe măsură, o sinteză a tuturor slăbiciunilor, fizice și profesionale ale întregii clase politice: „Eu, mare?!”. Așadar, români, guvernarea PSD - PD-L va mai bea sau mânca mult timp C*ca Cola, acum și cu Zero creștere economică. Însă, la cât de lacomi sunt ăștia, sunt în stare să se îngrașe și de la rahat. Să le fie de bine!