Onoarea „nereperată” a lui Tusac

Nu mă mai întreb demult dacă tusac or not tusac, pentru că m-am lămurit. Tusac sucks, în sensul pe care îl dau americanii, adică e nasol cu Tusac și cred că mangalioții deja și-au dat seama de asta. Cireașa de pe tort a fost încercarea de a oferi orașul pe tavă Consiliului Județean Constanța, recte lui Nicușor Constantinescu, identificat deja cu autoritatea județeană. Și până acum, Tusac dăduse măsura intențiilor sale prin încercarea eșuată de a elimina firma de curățenie în favoarea Polarisului pesedist, în general prin mai multe încercări de a stăpâni asupra Mangaliei la fel cum Mazăre domnește peste Constanța. Și, obișnuit să comande ce vrea să-i intre la ziar (la alt ziar, firește!), nedeprins cu critica, ci doar cu ploconeli, i-a cășunat pe Cuget Liber. După ce a refuzat în mod repetat să primească ziarul la care Primăria are abonament, ultima armă pe care o folosește cu obstinație este dreptul la replică. Cel din urmă așa numit „drept la replică” se referă la un articol apărut în ziarul nostru, care conține și opinia sa, redată mot a mot, în urma unei convorbiri telefonice. Brodând pe marginea problemei în discuție, după ce a cam dat-o de gard pe moment, când ziaristul l-a contactat, Tusac încearcă să-și regleze conturile cu fostul primar prin intermediul acestui „drept la replică”, având impresia că am fi noi obligați să publicăm orice text care se numește așa. Ba, mai mult, ne-a amenințat că, până nu-i publicăm creația literară, nu ne mai primește în Primăria Mangalia! Ei, asta ar fi chiar culmea! Ne-a dat el, Nicușor Constantinescu, afară din sediul PSD, dar din sediul CJC (instituție publică, la fel ca Primăria Mangalia) încă nici el n-a avut tupeul s-o facă! De fapt, Tusac a avut o tentativă de a scăpa de ziarul care-l incomodează, întâi prin omisiunea de a anunța ședința de consiliu de luni, apoi prin ordinele date la poarta primăriei, de a ne interzice accesul după începerea ședinței. N-a reușit! Și mai face Tusac o chestie pe care nu știu cum o va justifica la un control al Curții de Conturi: data trecută când i-a „tunat” să ne servească un drept la replică, nici n-am apucat să-l refuzăm, că a publicat textul respectiv într-o ediție de Dobrogea a unui ziar central, pe o pagină întreagă, sub formă de publicitate. Așa, frumos, fără corecturi, adresându-se Cugetului Liber, de mă întreb cum și-a dat acordul conducerea de la București a ziarului respectiv, care pe vremuri avea un oarecare prestigiu. Primăria Mangalia nu avea cum să se simtă jignită sau cu onoarea „nereperată”, căci articolul apărut în ziarul nostru critica atitudinea lui Tusac. Deci nu văd de ce mangalioții ar trebui să plătească publicitate numai ca să i-o „repereze” lui Tusac dom’ Mitică. Sau Costică, Lucică, nu rețin… Onoarea, despre ea vorbeam.