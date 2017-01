ONG-eala mă-sii de viaţă

ONG-eala mă-sii de viață

Îl știți pe Ben Southall? Nu? Este cel pe care toată clasa muncitoare de pe Terra îl urăște. A reușit performanța de a ajunge mai antipatic decât francezii, ceea ce este, într-adevăr, impresionant. Ben Southall, în vârstă de 34 de ani, este noul guvernator al insulei australiene Hamilton, cel mai bun job din lume, după cum a fost mediatizat. Timp de șase luni, britanicul va explora reciful, va dormi printre palmieri, va face poze și va abuza de frumusețile zonei. Pentru toată distracția va primi un cec de 105.000 dolari. Jobul fusese promovat drept „deschis”, accesibil oricărui pământean capabil să înoate, să facă o poză și să scrie trei fraze coerente pe un blog. De curiozitate, m-am uitat la filmul său de prezentare, să văd ce a avut în plus față de restul. M-am deprimat instantaneu. Pe lângă faptul că este mai energic decât o femeie la shopping alimentată cu baterii Duracell, omul a mai făcut d-astea. S-a dus de nebun în Africa, a făcut scufundări, cercetări, bungee-jumping, surfing, alpinism, are nu știu câte ONG-uri, a salvat delfini și s-a urcat în copaci după pisicile vecinelor de vârsta a treia. E clar că asta căutau australienii care au scos la concurs acest post. Îmi închipui că un om ca Ben Southall a redus la zero șansele cetățenilor din vreo 100 de alte țări. Câți români obișnuiți au bani să plece în Africa timp de un an de zile? Câți își permit să abandoneze jobu-rile, străzile proaste și sărmăluțele, doar ca să se regăsească pe ei în leagănul civilizației? „Mamă, aș avea nevoie de vreo 20.000 euro. Vreau să merg într-o călătorie inițiatică prin lume”. Da’ ce-i aici, Role Playing Game, America? Ochelaristule! „Ce-ar fi să taci dracu’ din gură, să faci Dreptul, să te însori, să îți faci o casă, un copil, UN ROST ÎN VIAȚĂ?!”, ar zice 99% dintre mamele noastre. Și nu doar la noi… Bulgaria, Ungaria, Bosnia, Uganda, Myanmar, San Marino… păi nu ai șanse să găsești prea mulți ONG-iști născuți dintr-o focă și un delfin. Găsești doar oameni care chiar ar avea nevoie de cei 105.000 dolari, nu clone de Ben Southall, care vor doar să mai bifeze o experiență cool de viață, pe lunga lor listă de lucruri pe care le-au făcut înainte să moară. Enervant este că lucrurile astea îi fac să se simtă superiori față de restul oamenilor, adică noi, cei care, în viziunea lor, nu ne trăim viața. Iar ei, naturaliștii (n.r. – tree humper, bunny fu*ker!!!), ne compătimesc sincer, pentru modul în care ne complacem în închisoarea noastră urbană și în celulele frumos mobilate de la Ikea. De ce oare n-au vrut să angajeze o gospodină neaoșă, cum vezi la „Schimb de mame”? Păi ar fi dat tanti Nuți milităria jos din pod și ar fi făcut reciful să lucească mai ceva ca aragazul. Ștergea de praf și coralii, și peștii, și pontonul, și cabana și găsea timp să și treacă pe blog experiențele zilei. Pe mine unul m-a iritat teribil Ben Southall. Parcă la fiecare slide din prezentare ieșea o palmă din monitor și mă plesnea peste ochi. Bungee Jumping! Eu… somn de 14 - 15 ore sâmbăta. Scufundări! Eu… World of Warcraft. Safari timp de 12 luni, all around motherfucking Africa! Eu… o carte, o țigară, un cico. Salvat balene, înotat cu delfinii, pupat leii pe ureche și dansat cu o cobră regală!!! Eu… câinii din fața blocului, care îmi sunt simpatici… Cum? Nu-i știți pe Cekin, STALKER, Recon și pe Blackie zis Fulg-de-nea? Nu se pun și ei la palmaresul meu de iubitor al naturii? La naiba…