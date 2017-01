O cină chinezească de interes public

Săptămâna trecută am participat la un eveniment care mi-a confirmat, din nou, că leagănul, culcușul megalomaniei constănțene se află în Palatul Administrativ. Adică acolo unde-și au sediul Primăria, Consiliul Județean și Prefectura. Invitată la conferința susținută cu ocazia unei vizite a unei delegații chineze de către departamentul de comunicare al Primăriei și anunțată fiind de faptul că strângerile de mâini și zâmbetul de protocol au loc la sediul Prefecturii, presa a aflat, la fața locului, că evenimentul poartă amprenta tineretului pesedist constănțean. Cu alte cuvinte, dezertarea din fața interesului public și plecăciunea în fața relațiilor de partid au reprezentat, și de această dată, expresia aureolară a pesedismului. Nimic de zis, invitația delegației chineze de către președintele junimii pesediste constănțene o fi fost demnă de toată aprecierea, dar pentru ce nevoia asta de expansiune nelimitată în planul instituțiilor publice?? Pentru ce dorința de a fixa, iarăși, obsesiv, centrul de greutate asupra autorităților publice locale constănțene? Nu, domne’, inițiativa a fost a lui Radu Babuș (cel puțin nouă așa ni s-a spus), prin urmare, delegația chineză trebuia să poposească la sediul TSD Constanța. Inițiativa a fost a juniorilor roșii, deci vizita, cu toată frenezia ei de prost gust, trebuia să rămână la stadiul schimbului de experiență politică. Aaaa, că poate, vreodată, cine știe cum, „este posibil”, „probabil”, „sunt șanse ca” reprezentanții tineretului comunist chinez (nu se mai termină comuniștii din grădina ta, Doamne!) să anunțe că, după modelul locuințelor ieftine pentru tinerii constănțeni - pus în practică în aceeași urbe în care centrul istoric stă să cadă pe tine - au reușit să ducă pe culmile prosperității o juma’ din cincizecimea din totalul populației Pământului. Atunci, da, să vină în peștera autorităților locale! Altminteri, rămâne un eveniment pesedizat și care a fost pus pe seama autorităților locale, adică acelea care, cel puțin teoretic, reprezintă interesele tuturor constănțenilor, indiferent de orientările doctrinare ale acestora și, la fel, indiferent de sictirul și entuziasmul lor vizavi de tot ce înseamnă viața vertebratelor și nevertebratelor politice. Seara, pe postul TV care admiră orice inițiativă a administrației locale și, implicit, a pesediștilor, până aproape de deochere, am văzut și „știrea”: o delegație chineză a venit la Constanța interesată nevoie mare de locuințele ieftine pentru tineri. Și asta în contextul în care, în cadrul conferinței, subiectul a fost adus în discuție doar tangențial de doi reprezentanți ai PSD: Babuș și Cristina Dumitrache, deputatul colegiului 3. Deci tot un reprezentant al interesului public. Important de semnalat, că poate pe constănțeni îi interesează: deputatului i-a făcut plăcere și onoare să ia cina cu invitații chinezi, reprezentanți ai tineretului. Dar comunist. Adică asumat comunist. Și pentru că, uneori, se întâmplă să NU trăim cu familiaritate și indiferență printre problemele și mizeriile cotidiene, am și eu o curiozitate: cine a plătit pentru cazarea delegației chineze: Prefectura, CJC sau Primăria? Căci, de altfel, vicele CJ Cristian Darie nu mai contenea cu urările de „bun venit” și „ședere frumoasă”. Radu sau Cristina? Știu, nu-mi spuneți: Jackie Chan. Sau o fi Chicky Chan? Mâine convoc o conferință de presă: am luat cina cu Jude Law și Mary Poppins. E de interes public, ce vă strâmbați așa?!