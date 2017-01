Numai ăsta, că e cald...

Doar un mandat la cârma Constanței mai vrea Mazăre și gata! Se retrage definitiv din politică! A mai spus-o el și cu alte ocazii, dar sâmbătă a confirmat-o din nou. Edilul constănțean a acumulat prea multe deziluzii și dezamăgiri care l-au făcut să ia decizia ca în 2008 să candideze pentru ultima dată pentru fotoliul de primar tomitan. Deznădejdea i se citea pe chip chiar din momentul în care s-a îndreptat spre tribună. „Îl întrebam și pe domnul senator Diaconescu ce să vă spun acum. Este o perioadă destul de ciudată, destul de stranie în politică. Ați văzut! Și la referendum, a ieșit, dezastruos, președintele Băsescu…“, și-a început Mazăre spiciul. Așadar, Mazăre nu prea poate să înțeleagă cum se poate ca, la primărie, constănțenii să îl prefere tot pe el (lucru confirmat de „studiile electorale“ realizate din patru în patru luni de Primăria Constanța și invocate de Mazăre), iar când vine vorba de președinție, românii, în general, și constănțenii, în mod special, să îi dea votul lui Băsescu. „Probabil că cei care votează sunt, și ei, destul de confuzi. Și eu sunt confuz. Sunt convins că și dumneavoastră sunteți confuzi pentru că nu înțelegeți cum e posibil să fie atât de pregnantă, în politică, personalitatea, cum e posibil să sucești mintea unei țări întregi fără să faci nimic. Dar, uite că asta-i realitatea“, a încercat edilul o explicație mai mult sentimentală și mai puțin plauzibilă la dilema sa electorală… Sentimental a fost, de altfel, tot discursul lui Mazăre rostit sâmbătă, la conferința organizației municipale PSD Constanța. Mazăre și-a găsit în ultima vreme un punct de sprijin și un centru de greutate până și în ziariști, pe care nu îi mai găsește atât de înveninați la adresa lui. Cât despre bătrânii care l-au ținut pe val până acum cu votul lor, el pregătește deschiderea primului Club al pensionarilor pe care îl va inaugura peste câteva zile. Și, cu toate că se luptă cu miniștri și alți „slugoi“, dragul de el chiar nu dezarmează. A spus-o clar: nu are bătăi de cap pentru Primăria Constanța la alegerile de anul viitor, consiliul local va fi tot marca PSD, se străduiește să obțină cât mai multe administrații locale și în județ, singurul of care îi rămâne fiind la alegerile generale, unde constănțenii nu mai sunt de ajuns ca PSD să fie câștigătorul absolut. Dar, nu trebuie să fii psihanalist, nici să întinzi cărțile de tarot ca să îți dai seama că Mazăre își pregătește terenul. Elegant, diplomat, dar tranșant, el pune condiții. Obține ce vrea sau pleacă. Totul sau nimic. Dacă îl mai vrea constănțeanul primar, acesta trebuie să știe că nu e suficient să îl voteze numai pe el, ci trebuie să îi dea votul, pe linie, PSD-ului. Mazăre nu mai acceptă ca alegătorii de la malul mării să genereze prin vot, și în anii viitori, echipe gen Mazăre - Băsescu. Vrea echipa care să îl reprezinte și la centru! Dar este un mesaj sensibil, care trebuie transmis cu multă dibăcie pentru a nu risca să piardă electoratul. Și, atunci, sentimentalismele dau cel mai bine, iar pe el, Radu Mazăre, primarul Constanței, puțini îl întrec la acest capitol. Dar asta-i politica lui! „Inteligentă și fără țigăneală“, cum el însuși a definit-o sâmbătă. Inteligent și fără țigăneală își aranjează Mazăre domnia pe veci la primăria Constanța sau, retragerea, dacă nu se aleg cărțile după bunul lui plac. Ciudată, totuși, „politica“ asta căci la venire, parcă, nici el și nici echipa pe care azi o duce în spate nu au dat dovadă de inteligență. 