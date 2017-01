Nu vă mai îngrămădiţi atât!...

Nu vă mai îngrămădiți atât!...

Eu știu că postul de director plin al Teatrului de Stat Constanța suscită un viu interes în rândul oamenilor de cultură din toată țara, dar nu vă mai îngrămădiți atât! Văd că faceți coadă la ușa lui Zgabercea, cu dosare stufoase, cu cv-uri care mai de care mai pompoase, dar care nu au nimic nici în clin nici în mânecă cu săracu’ teatru constănțean. N-avem niciun candidat de un an pentru postul de director al Teatrului Național, de Stat, cum s-o numi el. Și de ce ar fi? Pentru că cel care vine primește în cârcă un proces interminabil cu actorii năpăstuiți de reorganizările autorităților de acu’ patru ani, și mai primește și o altă lovitură cu fluctuația de actori care sunt, pe meritul lor, într-un du-te - vino fantastic între teatre de oriunde. În plus, mai are o sarcină foarte grea, și anume să redreseze imaginea teatrului, șifonată rău de tot. De fiecare dată când scriu despre această instituție, primesc comentarii negative pe site-ul ziarului, indiferent despre ce subiect este vorba. Este o dovadă clară a faptului că teatrul și-a pierdut din imagine, din capital, chiar dacă producțiile recente ale instituției ridică puțin cota. La spectacole sala este pe jumătate goală, plus că invitațiile nu sunt onorate. Pe de altă parte, zvonistica în jurul activității teatrului a devenit, de câțiva ani, o adevărată mașinărie. Fiecare aude ce poate, de unde poate, pentru că la ora actuală sunt trei directori la teatru, dar niciunul nu este la birou când ai nevoie. Doi sunt cu proiecte prin țară, al treilea pe la o televiziune locală, unde ocupă și acolo funcție de conducere. Vă dați seama ce oameni ocupați? Zvonistica asta a lansat un posibil candidat pentru postul cel mare al teatrului - Ion Besoiu, știți voi, căpitanul din „Toate pânzele sus”. Un nume mare, nimic de zis, dar nu a jucat măcar o dată pe aici sau să ia măcar un minim contact cu viața culturală locală, din care și teatrul face parte. Anul trecut, și-a depus dosarul, dar nu s-a prezentat la concurs, iar acum pe buzele actorilor stă același nume, așteptat de autorități să își termine treburile prin capitală și să vină să ia taurul de coarne la Constanța. Oricum, este clar faptul că se apelează la oameni de cultură din import, o linie trasată deja temeinic de câțiva ani încoace, și începută cu Beatrice Rancea. Dar se mai așteaptă un concurs, și anume cel pentru compania de balet, deoarece Călin Hanțiu și-a sărbătorit recent ieșirea la pensie. Acolo sunt bube mult mai mari și presimt că va fi aceeași îngrămădeală la ușa lui Zgabercea. Dar nu vă mai îngrămădiți atât! La Constanța, un director ce intră la început în grațiile autorităților nu prinde multe rădăcini; nici nu apucă să se obișnuiască, să intre în ritm, să lanseze proiecte, că și dispare la primul cuvânt care nu a sunat bine acolo sus, la Consiliul județean. Așa că teatrul rămâne încă la stadiul la experimente, să dea bine la CV-ul altora, pentru merite deosebite că au trecut și pe aici.