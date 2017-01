No name

Asta a fost și asta va rămâne toată viața… un „no name”. Și tocmai pentru a nu-i contura cât de cât o imagine, fie ea și nefavorabilă, îmi propusesem deunăzi să-l ignor pentru totdeauna pe Cristian Zgabercea. Am trecut peste crima pe care a comis-o cu teatrele (Dumnezeu le vede pe toate!) și am ignorat și faptul că a refuzat să îmi răspundă, la un moment dat, în baza unei adrese oficiale, la câteva întrebări referitoare la activitatea sa și la pregătirea pe care o are în domeniul culturii… Apropo… Știți ce a făcut Zgabercea când a văzut întrebările care făceau o incursiune în (sub)cultura lui? S-a plâns la șefii mei… ha, ha, ha, acuzându-mă că vreau scandal! Prea multe cuvinte pentru unul ca el, așa că l-am trecut la… „numai de bine”… Dar „omul” m-a făcut să mă revolt din nou. Cel căruia i se mai spune și „groparul” culturii constănțene a avut tupeul să ceară vineri, la ședința de consiliu județean, nici mai mult, nici mai puțin decât 1.230.000 lei pentru acțiuni, spune el, culturale: „Ziua Recoltei”, organizată la începutul lunii la Constanța, „Cupa presei la Pescuit Sportiv”, „Festivalul Vinului”… la care se mai adaugă alte astfel de „evenimente culturale” fără număr, fără număr… Bani pentru Fundația „Fantasio”, în sarcina căreia cade organizarea evenimentelor care numai culturale nu sunt. Toată această denigrare a fostelor valori ce au definit odată spațiul cultural constănțean și printre care se regăsea și renumitul „Fantasio” (N.B. cel adevărat!!!) se face astăzi sub oblăduirea Direcției pentru cultură, învățământ, sport, sănătate, organizare evenimente și protocol din subordinea Consiliului Județean Constanța, direcție păstorită de… Cristian Zgabercea. Alias „no name”… Cel care își reneagă, el însuși, identitatea. Pe niciunul dintre documentele ce însoțesc aberanta hotărâre de consiliu prin care se toacă peste 12 miliarde de lei vechi pe tras la ață sau pe promovarea culturii… viței de vie, Zgabercea nu și-a trecut numele în clar în dreptul funcției, hârtiile purtând o simplă semnătură indescifrabilă. (De remarcat că numele co-semnatarilor sunt menționate în clar!). Un „no name”, așadar! Un laș care se ferește să își pună numele pe documente oficiale, dar care însă nu se dă înapoi să huzurească pe banii noștri și nu ezită să își bată joc de un domeniu care altădată dădea greutate Constanței. Și tocmai pentru că ceva îmi spune că e ceva putred la mijloc, insist, și voi trimite din nou, în baza aceleiași legi 544/2001, a liberului acces la informațiile de interes public, aceleași întrebări cu care l-am deranjat rău pe Zgabercea acum ceva vreme. Insist ca el, Zgabercea, să iasă din anonimat și să facă publice „atuurile” profesionale care îi conferă lui dreptul de a reduce astăzi cultura în Constanța la Ziua Recoltei, Festivalul Vinului și Cupa presei la pescuit sportiv!