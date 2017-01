Nesimţiţilor!

Nesimțiților!

„Mă gândesc că și fiica mea urmărește la televizor această ședință a Parlamentului și s-ar putea întreba în ce sens este tatăl său nesimțit politic. Nu am nesimțire politică, nu acesta este motivul pentru care am venit în fața Parlamentului, am venit pentru că am simțirea financiară pe care am încercat să v-o descriu în detaliu…”. Mărturisesc că ingenuitatea lui Lucian Croitoru în confruntarea cu hienele care s-au năpustit asupra lui în Parlament mi-a provocat o emoție profundă. Să răspunzi cu versuri de Lucian Blaga la mojiciile și vituperațiile așa-zișilor oameni politici dă măsura caracterului acestui om care și-a luat misiunea în serios și a fost, evident, întâmpinat cu rele intenții și cu rea credință. Întâmplarea lui Croitoru este un mesaj foarte elocvent pe care o clasă politică NESIMȚITĂ - da, voi sunteți niște nesimțiți! - îl transmite oricăror oameni valoroși care, la un moment dat, ar putea să simtă nevoia, datoria de a se implica în guvernarea acestei țări, de a-și pune la dispoziția poporului român abilitățile profesionale. „Ce căutați voi aici?”, îi întreabă pe toți aceștia Crin Antonescu. „Să vă fie rușine!”, le transmite Mircea Geoană. Păi chiar așa, doar n-o să se dea ei, „majo-ritatea”, la o parte în fața competenței și profesionalismului. Să le fie rușine, chiar așa, e clar că nu au ce căuta în Parlamentul României, plin de veleitari, oportuniști și infatuați. Datele problemei, din punct de vedere legal, sunt foarte clare. Președintele desemnează primul ministru, iar Parlamentul învestește guvernul. Dacă legea fundamentală ar fi fost încălcată, această auto-proclamată majoritate de conjunctură (zic „de conjunctură”, pentru că participanții au ținut să precizeze foarte clar că singura chestiune pe care s-au pus de acord a fost numele premierului, ales din considerente de imagine) ar fi atacat decretul de desemnare la Curtea Constituțională. Dar așa, câtă vreme a fost respectată strict Constituția României, am avut de auzit doar vorbe goale, bla-bla-uri nesfârșite, aceeași idee fără suport în lege a fost susținută pe mai multe voci și în nenumărate for-mulări, multe dintre ele fiind atacuri suburbane și disperate. Nimeni nu poate răspunde la întrebarea „de ce nu a fost atacată la Curtea Constituțională hotărârea lui Băsescu?”, dar toată lumea îl acuză pe președinte de încălcarea Constituției. Ilogic, nu? În plus, am auzit mulți comentatori spunând că guvernul Croitoru ar fi trecut în orice alt moment în afară de acesta preelectoral și că, fără îndoială, va fi votat dacă se va prezenta în aceeași formulă după alegeri. Pentru că nu componența gu-vernului sau persoana premierului au fost problema, ci numai dorința contracandidaților lui Băsescu de a-l învinge, de a nu-l lăsa să triumfe din nou și de a-i răpi din procentele intenției de vot. Miza este „Jos Băsescu!” la scrutinul din noiembrie, iar restul nu mai contează. Criza economică, pericolul de a nu se plăti pensiile și salariile - credeți că îi interesează pe vreunul dintre ei? Eu judec așa: dacă i-ar fi interesat, guvernul Croitoru ar fi fost învestit pentru a face acum tot ce trebuie în vederea depășirii crizei economice. În luarea hotărârii, ar fi cântărit, pe de o parte, competența de necontestat a oamenilor din acest guvern și impasul financiar în care se găsește România, iar de cealaltă parte, numele lui Klaus Iohannis. Ce credeți că ar fi ales orice om cu bun simț?