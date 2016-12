Nesimţirea-n timp de criză

Nesimțirea-n timp de criză

În momentul de față, România are cel mai prost, cretin și imoral Parlament din era post-decembristă și trebuie menționat că celelalte Legislative au fost sub orice critică. Iar clasa politică nu se lasă mai prejos pentru nimic în lume. Tot eșichierul politic pute de la un capăt la altul, de la stânga la dreapta. Văd oameni care atunci când aud de politicieni, guvernanți sau parlamentari se enervează instantaneu și înjură de mama focului. Există un sentiment generalizat de repulsie. Și pe bună dreptate. Asistăm de câteva luni la un spectacol al nesiguranței, al prăbușirii. Întreaga economie mondială se năruiește, iar România începe să resimtă din ce în ce mai puternic efectele. Însă, în timp ce toate țările au trecut la măsuri ferme pentru a-și proteja cetățenii, economia, sistemul financiar, politicienii români au aruncat țara într-un nou haos. Cel al mișcărilor sindicale, al unei instabilități și mai mari. Îmbuibații ăștia nu dau doi bani pe oameni, pe viitorul lor, interesându-i doar viitoarele alegeri parlamentare. Doar din rațiuni pur electorale, fără nicio bază de fundamentare, fără nicio legătură cu situația economică a țării, parlamentarii au vrut să joace rolul salvatorilor învățământului, dându-le profesorilor salarii majorate, peste noapte, cu 50%. De aici s-a declanșat un întreg tăvălug. Degeaba au avertizat specialiștii, reprezentanții BNR că o asemenea crește ar duce practic la sinuciderea țării din punct de vedere economic, inflaționist, etc. Și pe fondul acestui circ continuu, zeci de mii de șomeri se anunță în următoarele luni, zeci de fabrici se închid, milioane de români s-au trezit subjugați băncilor care îi amenință că le iau casele și mașinile dacă nu plătesc ratele dublate, bursele se prăbușesc. Iar politicienii noștri ce fac? Sunt în campanie electorală. Promit marea cu sarea. PD-L visează moțiuni pe tema educației (deh, țara arde și Boc se piaptănă), PSD atinge cel mai înalt punct al demagogiei (Geoană vrea să trimită rachete în Spațiu), PNL e vai de capul lui, cu tot cu „România prosperă și demnă” a lui Tăriceanu. În locul unui program coerent și a unei solidarități politice în acest moment, partidele fac planuri pentru suspendarea președintelui, pentru a-și impune viitorul premier, vor să blocheze viitorul Parlament pentru a reușit să-l pună pe Geoană prim-ministru și pe Dan Voiculescu șef la Senat. Asta îi preocupă cu adevărat. Politicienii sunt rupți total de adevăratele probleme cu care se confruntă în prezent românii. Și asta pentru că ei nu trăiesc printre români. Nici unul nu vorbește despre ceea ce îi preocupă pe oameni, repetând la nesfârșit, exact ca niște papagali, programe electorale fictive. Oamenii sunt îngrijorați că le sunt amenințate locurile de muncă, mii de persoane au fost trimise deja în șomaj, peste 4 milioane de români sunt datori vânduți băncilor, puterea de cumpărare scade tot mai mult. Din păcate, mă apucă groaza când mă gândesc cine va pleca în viitorul Parlament pentru a scoate România din criză. Tot felul de nume controversate, afaceriști îmbogățiți din bani publici, oameni cu dosare penale, politicieni de carton care vor din nou și din nou voturile noastre doar pentru a-și proteja interesele și clientela. Și, probabil, din nou, tot pe ei îi vom vota pentru că așa suntem noi. Condamnăm corupția dar votăm persoane corupte, ne e groază de comunism dar alegem tot comuniști, ne-am săturat de politicieni controversați dar tot pe ei îi trimitem la guvernare.