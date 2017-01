Neagoe

Am tot țipat în ultima vreme că țărăniștii constănțeni se duc de râpă, i-am ironizat pentru inițiativele lor și am evaluat, de multe ori, ca fiind nulă șansa lor de a reveni pe scena politică locală. Tot ei demonstrează, însă, că renașterea din propria-i cenușă nu este chiar legendă. Lansarea doctorului Corneliu Neagoe la Primăria Constanța este o alegere care, cu siguranță, îi va readuce pe țăniniștii de la malul mării în atenția electoratului, chiar și prin prisma gropilor pe care constănțenii nostalgici le asociază numelui fostului primar, acum candidat pentru a doua oară la fotoliul de edil. Din fericire, însă, așa cum o spune însuși Neagoe, de numele lui se leagă doar gropile din asfalt, și nu afaceri cu terenuri, dosare la DNA sau alte matrapazlâcuri mioritice. Neagoe are curajul, spre deosebire de alți contracandidați ai săi, să spună că nu are nicio obligație față de nimeni. Candidatul țărăniștilor nu se sfiește nici să afirme că teoria celor mai mulți dintre contemporanii noștri cum că „ăsta a furat mult pentru el, dar a făcut și pentru noi” este „o mentalitate de popor idiot”. Și asta pentru că „cine fură e hoț”. Cu fairplay-ul unui gentleman și modestia intelectualului, țărănistul apreciază și anumite aspecte din activitatea actualului edil, dar amintește că în Constanța e, totuși, nevoie de „normalitate” și această stare începe cu respectarea legii, încurajarea investitorilor și crearea de locuri de muncă. Neagoe și-a asumat un mare risc, dar și o mare responsabilitate, acceptând provocarea de a fi, în primul rând, contracandidatul actualului edil. Îl așteaptă, cu siguranță, o campanie murdară, poate cea mai murdară de după 1990 (având în vedere cum decurg ostilitățile de pe acum). Asumându-mi toate criticile și ignorând de pe acum injuriile de care îi știu în stare, de pe blogul ziarului, pe susținătorii altor candidați la Primăria Constanța, nu mă sfiesc, însă, să subscriu afirmației unei colege de partid a țărănistului: „dacă pentru constănțeni nu a expirat aspirația pentru moralitate, dreptate și cinste, atunci candidatul Corneliu Neagoe va fi, cu siguranță, unul redutabil chiar și pentru partidele care sunt acum pe val”.