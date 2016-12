Muriţi pe răspunderea dumneavoastră!

Muriți pe răspunderea dumneavoastră!

Aproximativ 22 de milioane de români așteaptă vara ca să băltească în propriile lor fericiri. Femeile se vor bronza tolănite în hamacuri, în timp ce eunucii le vor asigura condițiile propice acestei activități de-a dreptul extenuante, servindu-le cu struguri și agitând deasupra lor câteva frunze de palmier, atunci când temperaturile vor atinge cote greu de suportat. Bărbatul român se va îndeletnici anul acesta doar cu scuba diving și pescuit, dar de pescuit nu va pescui pentru a-și asigura hrana, ci doar din pură pasiune. Și, ah, da, era să uit: ca să-și demonstreze superioritatea speciei. Moțiuni simple și de cenzură vor fi depuse doar împotriva rochiilor de seară care acoperă prea mult din corp, iar grevele în care se implică acum toate sindicatele vor fi organizate numai și numai pentru că în supermarketuri nu se mai găsesc bombonele M&M. E anul sabatic al românilor, atunci când bunăstarea și fericirea coboară deasupra tuturor pentru că, nu-i așa, de ce să ne consumăm pentru numărul în continuă creștere al șomerilor, de ce să plângem aiurea pe motiv că, după ce au cotizat 40 de ani la stat, prin plata contribuțiilor sociale, pensionarii sunt acum forțați să redescopere farmecul vieții, al necunoscutului? Mă refer la acele momente în care oamenii ăștia trecuți de 60, 70 de ani trăiesc efectiv cu teama ca nu cumva pensia aia care-i oricum mică, pe care le-o pune în mâinile îmbătrânite vreo poștăriță autosuficientă și nesuferită, să devină mai mică, și mai mică, și mai mică… „Nesimțit” de mică, dacă tot simțim nevoia să demonetizăm cuvântul ăsta. Fi-vom, în 2010, fericiți până la starea de Nirvana și chiar dincolo de ea, fiindcă, din moment ce țara îți vrea binele, cum dracu’ ai putea să nu te conformezi? Cum, cum să nu te bucuri când ANI e desființată de Curtea Constituțională și cum să nu-ți freci palmele de satisfacție? Bine măcar că instituția a fost pusă pe butuci de aceeași Curte care, vreme de câțiva ani, o fi vegheat la cochiliile melcilor care se plimbă pe bulevard și mai puțin la constituționalitatea acestei antipatice Legi 144/2007. Asta da satisfacție! Altminteri,… toate bune. Mai bine am dizolva și DNA-ul, pe motiv că respirația direcției în ceafa noastră ne „gâdilă”. Pentru ca vacanța de-un an a românilor să fie perfectă ar fi, totuși, de menționat încă un aspect deosebit de important: ce-i aia co-plată în sistemul de sănătate??? Nu, domnule, să plătim integral, pentru fiecare operație, fractură, cap spart, șold dislocat. Că doar n-avem, în țara soarelui apune, vreun minister al sănătății. Al bolii, poate. Al suferinței și imposturii… tot ce se poate. Bine naibii că n-am plătit și asigurarea aia de sănătate, ce ne-am fi făcut?!? D-aia zic: să ne eliberăm de toate posibilele griji care ne-ar putea provoca riduri și să ne luăm acea vacanță de un an pe care și-o permit toți triștii bogați ai acestei lumi. Să ne redescoperim în sărăcie, dar mai uscați, mai curați, cu senzația protecției față de acele știri, măsuri anticriză, ordonanțe de urgență și legi făcute cu degetele de la picioare care, într-un fel sau altul, ne-ar aduce supărarea, suferința, în cele din urmă moartea. Între noi fie vorba, în vacanță nu se moare. Sau, cel puțin, nu acum. Dacă, totuși, o faceți, muriți pe răspunderea dumneavoastră!